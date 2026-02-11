CARNAVAL: período reforça importância do seguro auto e residencial

O Carnaval está entre os períodos de maior deslocamento e movimentação no Brasil. Milhões de pessoas pegam a estrada, enquanto outras deixam suas casas vazias por vários dias para aproveitar o feriado prolongado. Esse cenário, embora festivo, também amplia a exposição a riscos e imprevistos, o que reforça a importância do Seguro Auto e do Seguro Residencial (proteções que ganham ainda mais visibilidade nessa época do ano, mas que são essenciais ao longo de todo o calendário).

De acordo com a Lojacorr Seguros, o feriado funciona como um alerta prático para situações que podem acontecer a qualquer momento. “O Carnaval concentra riscos que já existem no dia a dia, mas que ficam mais evidentes quando há aumento de circulação de veículos e imóveis desocupados”, avaliam especialistas.

Nas estradas, o aumento expressivo do tráfego, somado à pressa para chegar ao destino, viagens longas e comportamento imprudente, cria um ambiente propício para acidentes e panes. Para Hamilton Sobrinho, diretor regional Norte Nordeste da Lojacorr Seguros, esse contexto exige atenção redobrada dos motoristas. “O Carnaval é, sem dúvida, um dos períodos mais críticos nas estradas brasileiras, unindo alto fluxo de veículos, pressa para chegar ao destino e, infelizmente, comportamentos de risco”.

Além das colisões, problemas mecânicos e elétricos também se tornam mais frequentes. Segundo Sobrinho, a combinação entre falta de revisão prévia, longos engarrafamentos e altas temperaturas contribui para falhas inesperadas. “São nesses momentos críticos que evidenciam ainda mais a necessidade de um seguro auto que funciona como um ‘anjo da guarda’ para garantir que um imprevisto não estrague o feriado”.

Antonio Carlos Fois, diretor regional Centro Sudeste da Lojacorr Seguros, destaca que, durante o Carnaval, o Seguro Auto assume um papel ainda mais operacional, com foco em assistências e logística. “Durante o Carnaval, o padrão de uso do veículo muda bastante, e isso se reflete nos tipos de assistências mais acionadas nos seguros de automóvel”.

Entre os serviços mais demandados estão guincho, recarga de bateria, troca de pneus e chaveiro. Há também bastante acionamentos por pane seca. “O motorista muitas vezes está em regiões e estradas desconhecidas ou preso em trânsito lento por horas, o que aumenta a chance de erros de cálculo e falhas”, explica Fois. “Em suma, o Carnaval transforma o seguro auto num produto focado em assistências e logísticas”.

Enquanto parte da população está nas estradas, outro ponto de atenção é a segurança das residências desocupadas. Para Alex Martins, diretor regional São Paulo e Norte do Paraná da Lojacorr Seguros, a ausência prolongada amplia a vulnerabilidade dos imóveis. “No Carnaval, a ausência prolongada nas residências eleva os riscos de danos elétricos, vazamentos e furtos”.

Medidas preventivas, como desligar aparelhos da tomada, fechar registros de água e manter discrição sobre a viagem, ajudam a reduzir riscos. Ainda assim, o Seguro Residencial se destaca como uma camada adicional de proteção. “O seguro residencial atua como um pilar estratégico nesse cenário, oferecendo não apenas indenização por subtração de bens, mas também cobertura para danos elétricos e responsabilidade civil.”

Além das coberturas, as assistências fazem diferença no retorno da viagem, quando problemas inesperados podem surgir. “A assistência 24h garante suporte imediato para imprevistos no retorno, como chaves quebradas ou panes”, reforça Martins. André Moreno, diretor regional Sul da Lojacorr Seguros, lembra que, apesar do foco no Carnaval, o Seguro Residencial deve ser visto como uma proteção permanente. “O seguro residencial vai proteger o ano inteiro, não só nas assistências, mas em todas as coberturas”.

Segundo ele, o período também coincide com maior incidência de eventos climáticos em diversas regiões do País, o que amplia os riscos ao imóvel. “A proteção vai estar mais associada ao imóvel, que está desocupado naquele momento, ou até pelos efeitos climáticos, principalmente no Centro-Sul do Brasil”.

Para os especialistas da Lojacorr Seguros, o Carnaval funciona como um lembrete prático da importância de revisar apólices, avaliar coberturas e entender os benefícios oferecidos pelos seguros. Seja na estrada ou em casa, imprevistos não escolhem data para acontecer. A recomendação é que motoristas realizem a manutenção preventiva antes de viajar e que proprietários avaliem se o Seguro Residencial contratado atende às necessidades do imóvel. Para quem ainda não possui essa proteção, o feriado pode ser um ponto de partida. “Se a pessoa ainda não tem o seguro da casa dela, contratar no Carnaval devido a esses fatores pode ser um bom motivo”, conclui Moreno.