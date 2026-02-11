CARNAVAL: tecnologia e mitigação de riscos nas estradas

Com a projeção de fluxo recorde nas rodovias brasileiras para o feriado de Carnaval 2026, o setor de seguros reforça seu papel estratégico na preservação de vidas e patrimônio. A Justos, insurtech que utiliza inteligência de dados para precificação de apólices, alerta para a mudança no perfil de risco durante o período e destaca como a integração entre recompensas digitais e coberturas específicas pode reduzir a sinistralidade típica da festividade.

Diferente do tráfego corporativo habitual, o deslocamento de Carnaval envolve variáveis complexas: trajetos desconhecidos, estacionamento em vias públicas e a dinâmica social das festas. Para a companhia, o momento exige que a seguradora atue não apenas na reparação, mas na indução de comportamentos seguros através da tecnologia.

“O papel da seguradora moderna evoluiu de pagadora de sinistros para gestora ativa de riscos. No Carnaval, nosso algoritmo não apenas monitora, mas incentiva decisões conscientes. Quando utilizamos a tecnologia para premiar o motorista, estamos, na prática, financiando a segurança dele e reduzindo a exposição ao risco nas estradas”, analisa Dhaval Chadha, CEO da Justos.

Um dos pontos centrais da estratégia da Justos para o Carnaval 2026 é o incentivo à “logística segura”. Dados do setor indicam que a combinação de álcool e direção continua sendo um dos vetores mais críticos de acidentes graves no período. A empresa posiciona seu Programa de Recompensas como ferramenta de prevenção direta.

Ao permitir que segurados troquem pontos acumulados por boa direção em vouchers de aplicativos de transporte, a seguradora fomenta a escolha consciente. “A tecnologia nos permite fechar o ciclo da segurança. O segurado utiliza a economia gerada pela sua prudência ao volante para custear seu transporte até o evento. Isso reforça o uso de transporte alternativo para quem deseja consumir bebidas alcoólicas, mantendo o veículo na garagem e a vida preservada”, pontua Chadha.

Proteção patrimonial em cenários de alta exposição

Outra vertente destacada pela seguradora diz respeito aos danos parciais, frequentemente negligenciados no planejamento da viagem. Com a alta ocupação hoteleira prevista, é comum que veículos pernoitem em vias públicas ou estacionamentos improvisados, aumentando a exposição a vandalismo, furtos de acessórios e danos a vidros e retrovisores.

A recomendação é revisar a apólice para incluir cobertura de vidros e pequenos reparos. A digitalização dos processos permite que a conferência e eventuais ajustes sejam realizados via aplicativo, sem burocracia, garantindo que o segurado esteja amparado contra incidentes que podem comprometer o orçamento da viagem.

Para garantir segurança nas estradas, o time de Experiência do Cliente da Justos operará 24/7, inclusive no feriado, assegurando amparo imediato via chat ou telefone, com monitoramento de guincho em tempo real. “O Carnaval é um teste de estresse para qualquer operação de serviço. Nossa infraestrutura tecnológica foi desenhada para oferecer, além da solvência financeira, a certeza de que o segurado terá amparo rápido e transparente, seja na estrada ou na folia”, finaliza Dhaval Chadha.