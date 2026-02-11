ACG Home Care cresce 12% e investe em expansão para 2026

A ACG Home Care encerrou 2025 com faturamento de R$ 15 milhões, crescimento de 12% em relação ao ano anterior. Para 2026, a projeção é de aumento de 25% na receita, apoiado na ampliação da rede de franquias e na expansão dos serviços de atenção domiciliar.

Ao longo de 2025, a empresa inaugurou quatro novas unidades franqueadas, sendo elas na Baixada Fluminense (RJ), João Pessoa (PB), Ibirapuera (SP) e Sinop (MT), ampliando sua presença nacional. Atualmente, a rede conta com 10 franquias distribuídas pelas diferentes regiões do país.

Segundo Alexandre Pires, CEO da ACG Home Care, o desempenho consolida um modelo de negócio alinhado às transformações do setor: “A expansão das franquias e o fortalecimento das unidades existentes refletem a confiança do mercado e das famílias no modelo de home care oferecido pela ACG. Nosso foco é cuidado com qualidade, segurança e humanização, sempre respeitando as necessidades de cada paciente”.

O crescimento projetado para 2026 é sustentado por investimentos em pessoas, processos e parcerias estratégicas. “A expansão da rede se apoia na ampliação das franquias, no fortalecimento das parcerias com operadoras e na ampliação dos serviços de cuidado domiciliar”, afirma Pires.

O desempenho da ACG também reflete o aumento da demanda por cuidados domiciliares no país, impulsionada pelo envelhecimento da população, maior incidência de doenças crônicas e busca por alternativas mais humanizadas que o ambiente hospitalar. A empresa planeja intensificar investimentos em capacitação profissional, tecnologia assistencial e melhoria contínua dos processos clínicos.

Esse crescimento ocorre em um contexto de forte expansão do setor de home care, segmento que registrou receita de cerca de US$ 12,7 bilhões (aproximadamente R$ 65 bilhões) em 2024, segundo pesquisa da Brazil Home Healthcare Market Size & Outlook (Grand View Research). A expectativa é que o mercado dobre até 2030, com taxa de crescimento anual acima de 10% entre 2025 e 2030.

Estudos do Censo NEAD-FIPE 2019/2020 indicavam crescimento acima de 10% ao ano no segmento. O setor também registra aumento no número de empresas especializadas em atenção domiciliar e formalização de contratos com operadoras de saúde e instituições públicas e privadas. Apesar dos desafios, o avanço vem acompanhado de investimentos em tecnologia, capacitação e inovação assistencial, beneficiando tanto pacientes quanto operadoras de saúde.

Em 2025, a ACG Home Care atendeu cerca de mil pacientes em suas unidades, com serviços de internação e assistencial. Com mais de 25 anos de experiência, a empresa mantém-se como referência em atenção domiciliar de alta complexidade, expandindo alcance via franquias. No primeiro semestre de 2026, pelo segundo ano consecutivo, a ACG foi premiada como uma das Melhores Franquias do setor Saúde pela Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios (PEGN).