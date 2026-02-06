Carnaval: BB Seguros lança campanha “Folia Segurada”

A BB Seguros lançou a campanha “Folia Segurada”, válida entre os dias 4 e 6 de fevereiro de 2026, com benefícios para clientes que contratarem o Seguro Residencial ou o Seguro Residencial Personalizado. A ação ocorre durante o período do Carnaval e tem como objetivo ampliar o acesso à proteção do lar e de bens pessoais.

Durante a campanha, os clientes que aderirem a um dos produtos participantes recebem um ano de Seguro de Itens Pessoais, com cobertura para objetos como celulares, notebooks, câmeras e outros bens de uso cotidiano. A proposta reúne proteção residencial, cobertura para itens pessoais e suporte adicional durante um dos períodos mais movimentados do ano.

Clientes que já possuem Seguro de Itens Pessoais ativo também podem participar. Nesse caso, o benefício oferecido é R$ 50 em cashback, limitado a um por CPF, como incentivo à manutenção da cobertura.

“A campanha Folia Segurada integra nossa estratégia de ampliar o acesso ao seguro, combinando benefícios diretos, proteção e facilidade de contratação, para reforçar a importância do cuidado com a casa e os bens pessoais”, afirma Kiko Teixeira, superintendente executivo de Clientes e Estratégia Comercial da Brasilseg, empresa do grupo BB Seguros.

Para participar, é necessário realizar o cadastro no site da BB Seguros até 23h59 do dia 6 de fevereiro de 2026. O seguro contratado durante o período da campanha deve permanecer ativo no momento da apuração, conforme previsto em regulamento.