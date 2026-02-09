Assist Card inicia 2026 com crescimento recorde no Brasil

A Assist Card, iniciou o ano com um recorde em sua operação local. Em janeiro de 2026, a companhia registrou uma alta de 55% na emissão de apólices, na comparação com o mesmo período de 2025, ultrapassando 330 mil contratos comercializados em um único mês, o maior volume já alcançado no Brasil.

O avanço foi impulsionado, principalmente, pela alta na emissão de apólices para viagens domésticas, que cresceram 64% sobre janeiro do ano anterior. “Estamos muito felizes em começar o ano batendo recordes”, afirma Alexandre Camargo, diretor-geral da Assist Card no Brasil. “E mais felizes ainda pela alta no mercado doméstico, segmento de baixa sinistralidade e alta rentabilidade”.

O mercado internacional também teve grande evolução. As apólices para viagens ao exterior cresceram 26% ano a ano. Nesse segmento, a Assist Card registrou excelente resultado na venda de bilhetes anuais de múltiplas viagens. “É um produto estratégico para nós, que nos permite fidelizar o cliente por um longo período”, explica Camargo. Em janeiro, a companhia lançou uma campanha no formato 2×1, incentivando a compra ao oferecer um bilhete adicional gratuito para acompanhantes.

Mesmo com o recorde deste início de 2026, a Assist Card espera um ano desafiador, inclusive com Copa do Mundo e eleições afetando o volume de viagens. “Seria excepcional seguir crescendo 55% todos os meses, mas não podemos subestimar esse cenário de grandes desafios, que vão exigir trabalho intenso e foco em nossos objetivos”, conclui Camargo.