Unimed Nacional passa a oferecer atendimento em Libras 24 horas

A Unimed CNU dá mais um passo importante no fortalecimento de uma assistência cada vez mais acessível e inclusiva. A operadora passa a contar com um novo canal de atendimento dedicado às pessoas surdas, realizado por meio de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, pelo site ou aplicativo.

O serviço é viabilizado em parceria com a Assistive – Solução Pessoalize, empresa especializada em acessibilidade e inclusão, e permite que beneficiários surdos se comuniquem de forma clara, segura e autônoma com a Unimed CNU, garantindo igualdade no acesso às informações e aos serviços oferecidos.

Com a implementação do canal, a Unimed CNU reforça seu compromisso com o respeito à diversidade, à inclusão e à qualidade da experiência do cliente, assegurando que a comunicação não seja uma barreira no cuidado com a saúde. O atendimento por intérprete de Libras amplia a compreensão das demandas, orientações e informações assistenciais, promovendo mais acolhimento e confiança no relacionamento com os beneficiários.

A iniciativa está alinhada às boas práticas de acessibilidade e aos princípios do Sistema Unimed, que priorizam o cuidado centrado na pessoa, a integridade da operação e a garantia de uma assistência à saúde de qualidade para todos.

O novo canal de atendimento à pessoa surda já está em funcionamento e integra a estratégia da Unimed CNU de evoluir continuamente seus serviços, promovendo uma jornada mais humana, inclusiva e acessível aos seus beneficiários.