Split Risk projeta expansão do modelo MGA no mercado

A Split Risk encerrou 2025 com crescimento na operação e definiu como prioridade para os próximos anos a ampliação do modelo de distribuição por meio de Managing General Agents (MGAs). A seguradora digital, com atuação concentrada inicialmente no ramo Auto, pretende levar esse formato a novos ramos de seguros e ampliar sua presença no mercado.

No último ano, a companhia emitiu cerca de 120 mil apólices e registrou R$ 48,5 milhões em prêmios, resultado 10% superior ao de 2024. No mesmo período, houve redução de 15% no volume de sinistros, segundo dados divulgados pela empresa.

Para 2026, a Split Risk projeta consolidar sua atuação como seguradora que opera por meio de MGAs, mantendo o corretor de seguros como principal canal de distribuição. A estratégia ganhou impulso após a obtenção da autorização definitiva da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que permite à companhia operar plenamente no mercado.

Na avaliação da empresa, o novo marco regulatório para associações de proteção veicular (Lei Complementar 213/2025) tornou o modelo de negócios baseado em MGAs mais atrativo para diferentes players do setor. “Acreditamos que a distribuição através de MGA’s pode se tornar uma das maiores revoluções do setor seguros”, afirma Marcos Kapp, CEO da Split Risk.

Segundo o executivo, a companhia atua no apoio a empresas interessadas em operar nesse formato. “Por isso, nós auxiliamos empresas a se tornarem MGA’s, fornecendo uma autoridade delegada para que ela atue em parceria com a Split Risk, assumindo funções de subscrição, emissão de apólices e atendimento direto ao segurado em nichos de mercado específicos ou regiões onde nós ainda não temos presença”, explica.

Atualmente, a Split Risk conta com mais de 30 parcerias firmadas e planeja expandir o modelo para outros ramos de seguros. Entre as iniciativas previstas está o apoio a um curso de imersão voltado à formação de novos MGAs, organizado pelo Movimento Seguro para Todos, que será realizado nos dias 2 e 3 de fevereiro.

“O programa foi desenvolvido para quem deseja estar apto a operar no mercado de seguros de forma regular, escalável e sustentável, com um MGA pronto para operar e gerar resultados com autonomia. Serão 16 horas de conteúdos direcionados para ajudar na estruturação de uma operação profissional, regulada e preparada para crescer com previsibilidade”, afirma Pedro Pires, idealizador do movimento e um dos palestrantes do curso.

Outra ação prevista para este ano é a organização de uma comitiva para acompanhar o ITC Vegas, evento internacional de inovação em seguros que ocorrerá entre 29 de setembro e 1º de outubro.

A Split Risk também mantém parceria com a Munich Re, resseguradora global que dá suporte à operação e aos planos de expansão da companhia.

“Este ano planejamos ampliar o leque de produtos, oferecendo outras soluções, provavelmente nos ramos Residencial e Vida. Nossa meta é aumentar o volume de prêmios emitidos de forma exponencial, visando atingir R$ 500 milhões até o final de 2027”, conclui Kapp.