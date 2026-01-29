Corretores questionam impugnação na eleição do Sincor-RJ

Integrantes da Chapa 2 – “De Corretor para Corretor”, liderada por Jayme Torres Pereira Junior, divulgaram nesta segunda-feira (27) um posicionamento público questionando a condução do processo eleitoral do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ). O grupo aponta divergências nos critérios adotados para a impugnação de parte de seus candidatos e anunciou a orientação pelo voto nulo.

De acordo com o comunicado, 11 dos 25 integrantes da Chapa 2 tiveram suas candidaturas impugnadas pela atual diretoria da entidade, sob a justificativa de inadimplência relacionada a uma contribuição assistencial. Segundo o grupo, a cobrança teria sido deliberada em assembleia do acordo coletivo de 2025, mas não constaria na ata da reunião.

“Contribuição assistencial deliberada na assembleia do acordo coletivo de 2025, porém que não consta na ata desta assembleia, restando como única alternativa, judicializar o processo eleitoral para dar o direito à categoria a uma outra opção que não seja a mesma diretoria há 40 anos”, afirma o documento divulgado pela chapa.

O posicionamento também traz críticas mais amplas à condução do processo eleitoral e à governança da entidade. Jayme Torres Pereira Junior afirma que tentou dialogar com representantes da chapa adversária na tentativa de um entendimento.

“Mostrei a irregularidade na condução do processo, nas omissões e mensagens faltando com a verdade que foram enviadas, como a inexistência dos carros sorteados em 2020 e em 2024 e nas assembleias onde só aparece a diretoria para aprovar o que é proposto de acordo com seus próprios interesses. Mas não obtive êxito”, declarou.

Diante do cenário, a Chapa 2 informou que irá se manifestar por meio do voto nulo, enquanto aguarda a análise do caso pelo Poder Judiciário. No texto, Jayme Torres Pereira Junior afirma que o movimento busca ampliar o debate interno e reforçar a participação dos corretores nas decisões da entidade.

Segundo o grupo, a iniciativa tem como objetivo estimular maior representatividade sindical e alinhar o Sincor-RJ às demandas atuais da categoria.