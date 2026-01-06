Seguros Unimed conquista nota máxima no IDSS 2025

A Seguros Unimed alcançou a pontuação 1,000, nota máxima no Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) 2025, ano-base 2024, divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Este resultado posiciona a companhia no topo entre as grandes seguradoras de saúde do país.

“Em um ambiente cada vez mais regulado e competitivo, permanecer pelo sétimo ano consecutivo na faixa de excelência e atingir a nota máxima valida a consistência da nossa estratégia. Este resultado reafirma nosso posicionamento de liderança no setor e o compromisso inegociável com a qualidade e a sustentabilidade da saúde suplementar no Brasil, que se traduzem em um serviço de excelência para nossos beneficiários”, afirmou Miguel Zerati Filho, diretor de Gestão do Cliente, Atuarial e Técnica da Seguradora.

A Unimed Odonto, operadora odontológica do grupo Seguros Unimed, também se destacou no ranking e obteve a nota final de 0,8791, desempenho que ultrapassa a média geral do setor de 0,7930, e com pontuação máxima em dois indicadores-chave: Qualidade em Atenção à Saúde (IDQS) e Sustentabilidade no Mercado (IDSM), o que reforça o compromisso da operadora com o cuidado integral e a perenidade do negócio.

“Superamos em 10,9% a média geral do setor. Esse resultado reforça o foco contínuo na qualidade assistencial e na experiência do cliente, ratificados pela obtenção da nota máxima no indicador de Qualidade. Além da aderência regulatória, evidenciamos nossa capacidade de transformar diretrizes técnicas em práticas efetivas que beneficiam diretamente o beneficiário”, disse Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed.