Prudential renova patrocínio à tenista Bia Haddad Maia

A Prudential do Brasil anuncia a renovação do patrocínio à tenista brasileira Bia Haddad Maia, um dos maiores nomes do tênis feminino mundial. A parceria entre a seguradora e a atleta, que teve início em janeiro de 2023, segue agora por mais um ciclo. Bia Haddad se prepara para retornar às quadras em 2026, com participação confirmada no WTA 500 de Adelaide, a partir de 12 de janeiro, dando início à temporada internacional.

Ao longo desses anos, a Prudential celebrou momentos históricos da carreira de Bia, como sua chegada ao Top 10 do ranking mundial da WTA, uma marca inédita para o tênis feminino do Brasil na Era Aberta, e conquistas expressivas em torneios de nível mundial.

“Para a Prudential, apoiar Bia é também apoiar as mulheres que transformam desafios em oportunidades. A trajetória dela, marcada por superação, resiliência e amor ao esporte, reflete os valores que defendemos como cuidar de pessoas e do futuro”, afirma Fernanda Riezemberg, diretora de Marketing da Prudential do Brasil.

Bia Haddad reforça a importância de ter ao seu lado marcas que refletem os valores que acredita. “O tênis me ensinou que evolução é resultado de constância, trabalho e resiliência. Ter ao meu lado uma marca que acredita nesse processo faz diferença em momentos decisivos da carreira”, reforça.