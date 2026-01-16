Ultima atualização 16 de janeiro

Sancor leva corretores a Copa do Mundo em nova campanha

A Sancor Seguros lançou a campanha “Convocados”, iniciativa voltada ao reconhecimento do desempenho de corretores parceiros. A ação teve início em outubro e segue até 31 de março, com o objetivo de valorizar profissionais que contribuem para o crescimento da companhia e para o fortalecimento do relacionamento da marca no mercado brasileiro.

Direcionada aos integrantes do Clube Elite e das categorias Diamante e Ouro, a campanha contempla corretores que apresentarem os melhores indicadores de crescimento e resultado em diferentes linhas de produtos, com exceção do segmento Agro. Ao final do período, os profissionais classificados poderão escolher entre duas experiências: uma viagem internacional para acompanhar um jogo da seleção brasileira na fase de grupos do Mundial de Futebol ou a participação em uma nova edição da Experiência Sancor, no Caribe.

“O corretor é o nosso craque em campo. É ele quem leva a Sancor até as pessoas, com ética, empatia e profissionalismo. Com esta iniciativa, queremos celebrar esses profissionais que constroem conosco uma história de confiança e resultados”, afirma Paulo Dawibida, CCO da Sancor Seguros no Brasil.

Com a campanha “Convocados”, a Sancor Seguros reforça sua estratégia de relacionamento com a base de corretores, apostando em ações de reconhecimento como parte do fortalecimento de parcerias de longo prazo e da consolidação de resultados compartilhados.

