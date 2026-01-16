Ultima atualização 16 de janeiro

Seguro de vida da BB Seguros inclui assistência para pets

A closeup shot of a cute puppy with a blurred background

O seguro de vida tem incorporado novas funções no planejamento familiar e passou a incluir serviços voltados ao cotidiano dos segurados. Na BB Seguros, essa ampliação se reflete nos planos Vida Plena e Vida Total, que reúnem coberturas tradicionais e um conjunto de assistências, entre elas serviços direcionados aos animais de estimação.

Entre os benefícios previstos nas apólices que podem reunir até 15 assistências, está a Assistência Pet. Disponível nos planos Vida Plena e Vida Total, a cobertura inclui atendimento veterinário emergencial 24 horas, hospedagem do animal em casos de viagem ou internação do tutor, além de transporte para clínicas e hospitais veterinários. Em situações de falecimento do pet, o serviço também prevê apoio nos trâmites do funeral, como cremação ou sepultamento.

“Mais do que oferecer cobertura para situações adversas, buscamos entregar soluções que dialoguem com o cotidiano e os vínculos afetivos dos nossos clientes. A inclusão da Assistência Pet reflete essa escuta ativa e a intenção de construir um seguro de vida mais conectado com os novos formatos de família e de cuidado. É uma forma concreta de ampliar a proteção e gerar valor contínuo para quem confia na BB Seguros”, afirma Letícia Gama, gerente-executiva de Gestão de Portfólio de Seguros de Pessoas da Brasilseg, empresa da BB Seguros.

Além da assistência voltada aos animais, os planos também oferecem serviços como orientação psicológica, nutricional e de atividade física, bem como locação de equipamentos ortopédicos e outras soluções relacionadas à qualidade de vida do segurado.

A ampliação das assistências acompanha mudanças no comportamento e nas demandas dos consumidores. Dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi) indicam que, nos dez primeiros meses de 2025, o mercado de seguros de pessoas arrecadou R$ 65,5 bilhões, crescimento de 8,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No segmento de seguro de vida individual, o avanço mensal registrado em outubro de 2025 foi de 12,6%, com arrecadação de R$ 1,9 bilhão. No acumulado do período, a expansão da modalidade chegou a 14,1%.

