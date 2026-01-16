O programa Comentário Econômico, da GRTV, inicia uma nova fase e passa a integrar uma nova casa, reforçando seu compromisso com a análise econômica e estratégica do mercado de seguros. Com periodicidade semanal, a atração apresenta uma leitura objetiva dos principais dados, estatísticas e cenários econômicos que impactam o setor no Brasil e no cenário internacional.

Conduzido por Paulo Alexandre, o programa conta com a participação do consultor econômico Francisco Galiza, especialista em análises aplicadas ao mercado segurador. A proposta é avaliar fatos, tendências e cenários econômicos com abordagem institucional, linguagem clara e foco em indicadores numéricos relevantes para o desenvolvimento do setor.

No episódio de estreia, o Comentário Econômico apresenta uma visão geral do cenário macroeconômico, com estimativas sobre PIB, inflação e crescimento do mercado de seguros, além de reflexões sobre o ambiente político e a conjuntura internacional. Ao longo dos próximos programas, os temas serão aprofundados com o apoio de gráficos, tabelas e análises comparativas.

O Comentário Econômico vai ao ar todas as quartas-feiras e pode ser acompanhado pelo canal GRTV Play no YouTube: