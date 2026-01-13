Receitas do mercado supervisionado pela Susep chegam a R$ 376 bilhões

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou o Boletim Mensal com os principais indicadores do setor de seguros referentes ao mês de novembro de 2025. De janeiro a novembro de 2025, o setor supervisionado pela Susep movimentou R$ 376,17 bilhões, valor 4,67% menor, em termos nominais, do que o registrado no mesmo período de 2024, quando foram apurados R$ 394,59 bilhões.

Indenizações, resgates, benefícios e sorteios somaram R$ 243,01 bilhões nos onze primeiros meses do ano, um aumento nominal de 9,68% frente ao mesmo período do ano passado.

Já os seguros de danos e de pessoas (excluindo o VGBL) obtiveram receitas acumuladas de R$ 202,28 bilhões, um crescimento nominal de 7,28% em relação aos onze primeiros meses de 2024.

Dentre os seguros de danos, destaca-se o seguro auto, que registrou crescimento nominal de 6,39% e crescimento real de 1,22%, na comparação com o período de janeiro a novembro do ano passado.

Com relação aos seguros de pessoas, o principal destaque foi o seguro de vida com crescimento no período de 12,35%, em termos nominais, e 6,87%, em termos reais, na comparação com 2024.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de novembro de 2025, disponível no site da Susep .