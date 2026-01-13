Cantora denuncia negativa de exame por plano de saúde

EXCLUSIVO – A cantora Roberta Miranda publicou um vídeo relatando a negativa de cobertura para exames de rotina no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após a repercussão, a SulAmérica informou que o caso envolve ajustes pontuais em planos antigos fora de comercialização.

O episódio ocorreu por volta do dia 9 de janeiro, quando a cantora sertaneja foi à unidade hospitalar para a realização de exames de sangue. Segundo seu relato, foi informada na recepção de que o procedimento não seria mais coberto pelo plano naquela instituição.

“Olha só, SulAmérica. Eu estou aqui no Hospital Albert Einstein e vim fazer um exame de rotina, que são exames de sangue… e para minha surpresa, a pessoa que cuida dos exames, esta dizendo que vocês não cobrem mais esse tipo de procedimento e que vocês retiraram da gente”, afirmou Roberta no vídeo gravado dentro do hospital.

A cantora também mencionou o valor pago mensalmente pelo convênio. “Eu não tive um recado. É uma brincadeira? Meu plano custa quase R$ 10.000,00 e eu vou ter que sentar aqui e pagar uma coisa que eu já pago para vocês? Que falta de respeito é essa?”, questionou.

Um dos principais pontos levantados pela artista foi a ausência de comunicação prévia. No vídeo, ela sustenta que não recebeu qualquer aviso formal da operadora sobre mudanças na cobertura ou no credenciamento do hospital para seu tipo de plano.

Ainda segundo o relato, a justificativa apresentada teria sido a de que determinados atendimentos passaram a ser priorizados ou restritos a planos empresariais, deixando de fora beneficiários de planos individuais ou antigos, inclusive aqueles com mensalidades elevadas.

“O que me disseram é que vocês retiraram da gente, que agora é só empresarial. Eu acho que a falta de respeito que vocês têm, é um absurdo”, declarou.

Roberta Miranda também cobrou explicações públicas da operadora e convidou seguidores que enfrentam situações semelhantes a se manifestarem. “Se vocês fazem isso comigo, que tenho milhões e milhões de seguidores e, dentre esses seguidores, com certeza há também clientes da SulAmérica, vai ficar por isso mesmo?”, afirmou.

Posicionamento da SulAmérica

Consultada pela Revista Apólice, a SulAmérica informou em nota enviada por sua assessoria, que a situação relatada é pontual e não representa um movimento amplo de descredenciamento ou restrição de acesso à rede de atendimento.

“A SulAmérica esclarece que sua rede de atendimento segue operando normalmente para todos os produtos ativos, com acesso mantido aos principais hospitais de referência do país”, informou a companhia.

Ainda em nota, a operadora explicou que o caso envolve uma parcela reduzida da carteira. “Uma parcela inferior a 0,1% dos beneficiários, vinculada a planos antigos e que não são mais comercializados, passou por ajustes pontuais de rede após não ter sido possível chegar a um entendimento comercial com um único prestador específico”, diz o comunicado.

A companhia também afirmou que houve comunicação prévia aos clientes impactados e a oferta de alternativas. “A SulAmérica enviou um comunicado aos titulares desses produtos com antecedência e ofereceu alternativas de atendimento em hospitais de referência que preservam o mesmo padrão de qualidade, segurança e excelência assistencial.”

Por fim, a SulAmérica ressaltou a ampliação contínua de sua rede credenciada. “Apenas no último ano, a companhia incorporou mais de 1.500 novos prestadores”, destacou, acrescentando que lamenta o ocorrido e reafirma “seu compromisso com a transparência, o cuidado e o atendimento de qualidade”, conclui a nota.

Nota na íntegra:

“A SulAmérica esclarece que sua rede de atendimento segue operando normalmente para todos os produtos ativos, com acesso mantido aos principais hospitais de referência do país.

Uma parcela bastante reduzida de beneficiários — inferior a 0,1% da carteira — vinculada a planos antigos e que não são mais comercializados passou por ajustes pontuais de rede após não ter sido possível chegar a um entendimento comercial com um único prestador específico.

A companhia enviou um comunicado aos titulares desses produtos com antecedência e ofereceu alternativas de atendimento em hospitais de referência que preservam o mesmo padrão de qualidade, segurança e excelência assistencial.

A SulAmérica vem ampliando de forma contínua e consistente sua rede credenciada em todo o país. Apenas no último ano, a companhia incorporou mais de 1.500 novos prestadores.

A SulAmérica lamenta o ocorrido causado por essa situação pontual e reafirma seu compromisso com a transparência, o cuidado e o atendimento de qualidade, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos por meio de seus canais oficiais.”