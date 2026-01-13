Zurich assume seguro do Maracanã em parceria com a Inter Risk

A partir de agora,o Maracanã passa a contar com seguro patrimonial da Zurich, em parceria com a corretora de seguros e resseguros Inter Risk. O acordo envolve a proteção do ativo físico do estádio contra riscos operacionais relacionados ao funcionamento do complexo.

A operação foi conduzida pela diretoria comercial regional RJ/ES/N/NE da Zurich e marca a entrada da seguradora na proteção patrimonial de um dos principais ativos esportivos do Brasil. O movimento amplia a atuação da companhia em seguros patrimoniais de grande porte e reforça o relacionamento com parceiros estratégicos no mercado.

“Essa parceria é resultado de um trabalho conjunto, baseado em relacionamento, confiança e experiência na colocação de grandes riscos. Atuar na proteção patrimonial de um ativo como o Maracanã, ao lado da Inter Risk, reforça a forma como a Zurich se posiciona em operações de grande porte no mercado brasileiro”, afirma Thales Amaral, diretor regional RJ/ES/N/NE da Zurich Seguros.

O seguro contratado é voltado exclusivamente à proteção da infraestrutura do estádio, independentemente da realização de jogos, shows ou outros eventos. A apólice contempla riscos operacionais associados ao funcionamento do complexo, abrangendo o patrimônio físico do Maracanã.

“A operação foi estruturada a partir de uma parceria comercial entre a Inter Risk e a Zurich, combinando relacionamento, experiência técnica e conhecimento na colocação de riscos de grande porte e elevada complexidade”, reforça Fernando Coelho, Chief Strategy Officer da Inter Risk.