A MetLife anunciou a nomeação de Claudionir Fontana como novo Head Nacional de Assessorias. O executivo passa a liderar a estratégia da companhia voltada a esse canal de distribuição, considerado prioritário dentro do plano de crescimento da seguradora no Brasil.

Com 28 anos de experiência no mercado de seguros, Claudionir Fontana construiu carreira em posições de liderança em grandes seguradoras. Destaca-se sua atuação como Head do Canal Broker na CNP Seguradora, onde gerenciou mais de 8.500 corretores, 20 assessorias e uma equipe de 15 profissionais, alcançando 98% das metas em 2024 e 100% no acumulado de 2025. O executivo também passou pela Previsul Seguradora, onde liderou uma expansão de 230% do market share em São Paulo, além de ter comandado a operação de Vida da Chubb e participado das operações iniciais da MetLife no Brasil, contribuindo para a formatação de produtos e a abertura de oito filiais na região Sul.

Segundo o comunicado da companhia, a chegada do novo head marca um movimento de estruturação de uma vertical de negócios dedicada exclusivamente às assessorias, com atendimento especializado e foco no desenvolvimento sustentável do canal. A nomeação está alinhada à estratégia comercial da seguradora de ampliar sua presença no mercado brasileiro, apostando na profissionalização dos canais e no relacionamento de longo prazo com parceiros.

