O aumento do volume de chuvas no Brasil durante o primeiro trimestre do ano tem provocado prejuízos recorrentes causados por enchentes e alagamentos, reforçando a importância da contratação de seguros para a proteção de veículos e imóveis. Tempestades intensas têm deixado um rastro de destruição em diferentes regiões do país, afetando diretamente o patrimônio de milhares de pessoas.

De acordo com o relatório “Temporadas das Águas: O Desafio Crescente das Chuvas Extremas”, produzido pela Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica e coordenado pelo Programa Maré de Ciência da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a frequência de desastres relacionados a chuvas no Brasil aumentou mais de três vezes em comparação com a década de 1990. O estudo foi divulgado em 2025.

Diante desse cenário, a Creditas Seguros destaca a importância da contratação de seguros residenciais e automotivos. No caso do seguro auto, existe a possibilidade de contratação da cobertura compreensiva, que protege o veículo contra danos causados por fenômenos naturais, como enchentes. No entanto, é necessário atenção no momento da contratação, já que essa proteção não está presente em todos os planos.

Já no seguro residencial, a cobertura para alagamentos e inundações provocados por chuvas não faz parte das coberturas básicas da apólice, como incêndio, explosão ou queda de raio, e deve ser contratada de forma adicional, assim como as coberturas para danos elétricos e roubo.

Segundo Michel Tanam, gerente da Creditas Seguros, as condições variam conforme a seguradora. “De qualquer maneira, cada seguradora possui suas regras, então o ideal é consultar se há esse tipo de proteção e, principalmente, ficar atento ao que está descrito na apólice para não ser pego de surpresa”, afirma.

O executivo explica que, em alguns casos, especialmente quando o imóvel está localizado em áreas consideradas de risco, a seguradora pode recusar a contratação da cobertura de alagamento, em função da maior probabilidade de ocorrência de sinistros.

“Caso sua propriedade ou seu carro tenha sofrido danos devido aos fenômenos naturais e você precise acionar o seguro, não se esqueça de registrar em imagens os estragos e o fenômeno responsável, pois a prova facilitará o processo de ressarcimento das seguradoras”, finaliza o especialista.