Ultima atualização 16 de janeiro

Mapfre anuncia Fabio Lopes como novo superintendente comercial do Canal Parcerias

Fabio Lopes, novo superintendente comercial do Canal Parcerias da Mapfre para cooperativas e agronegócio

A Mapfre anuncia a nomeação de Fabio Lopes como novo superintendente comercial do Canal Parcerias, responsável pelos segmentos de Cooperativas e Agronegócio. Com 15 anos de trajetória na companhia, o executivo passa a conduzir a estratégia nacional do canal, com foco em escala, performance comercial e fortalecimento de parcerias estratégicas.

Até então à frente da gerência comercial de Cooperativas e Agronegócio, Lopes teve papel relevante na consolidação do relacionamento com parceiros e na estruturação de soluções alinhadas às especificidades regionais. Na nova função, seu desafio será ampliar a presença do canal, acelerar a geração de negócios e sustentar o crescimento do segmento em nível nacional.

Graduado em Administração e com MBA em Agronegócio, Fabio Lopes construiu sua carreira na área comercial, com forte atuação em modelos de distribuição baseados em relacionamento e confiança. “A atuação no Canal Parcerias exige disciplina estratégica, proximidade com os parceiros e uma leitura contínua das dinâmicas do mercado. Nosso foco é consolidar um modelo de atuação nacional, elevar a eficiência comercial e ampliar a geração de negócios com soluções aderentes à realidade do agronegócio, dos cooperados e aos diferentes perfis de parceiros”, afirma o executivo.

Segundo Luciano Bezas, diretor geral de Canais Estratégicos da Mapfre, a nomeação reforça a relevância do segmento de cooperativas e agronegócio dentro da estratégia da companhia. “As cooperativas e o agronegócio são pilares relevantes da nossa atuação multicanal, e o Fabio reúne experiência, conhecimento do negócio e visão estratégica para impulsionar esse segmento em nível nacional”, destaca o diretor.

