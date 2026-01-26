InsureMO reúne lideranças globais de 40 países em encontro em Singapura

O InsureMO (Insurance Middle Office) reuniu lideranças de praticamente todos os países em que atua durante seu encontro anual. O evento ocorreu na semana passada, em Singapura (SGP), sede da companhia, e contou com a presença de cerca de 50 executivos.

Embora não tenha divulgado números financeiros detalhados, a empresa celebrou a assinatura de 90 novos contratos ao redor do mundo em 2025, o crescimento de 20% na utilização da plataforma por clientes e parceiros e o aumento de 117% no volume de prêmios emitidos por meio de sua tecnologia.

Entre os participantes estiveram os brasileiros Rafael Rodrigues e Weliton Costa, respectivamente General Manager Latam e Business Development Director Latam do InsureMO. Ambos representaram o Brasil e outros mercados estratégicos da região, como Estados Unidos e Colômbia.

“Esse encontro não foi apenas sobre planos e roteiros, mas sobre alinhamento, confiança e crença no que estamos construindo juntos. Estamos animados com o que está por vir e orgulhosos de fazer parte de uma equipe determinada a impulsionar a inovação”, afirmou Rafael Rodrigues.

Weliton Costa reforçou o caráter colaborativo do encontro. “Quando pessoas de diferentes culturas, regiões e origens se reúnem em torno de um propósito compartilhado, algo poderoso acontece. As ideias se aprimoram, as perspectivas se ampliam e a ambição de crescer se torna coletiva”, destacou.

Além do encontro em Singapura, a companhia participa de outros dois eventos relevantes nas próximas semanas. Nos dias 26 e 27 de janeiro, o InsureMO estará presente no ITC Londres (ING). Já entre os dias 1º e 2 de fevereiro, a multinacional marcará presença no InsureTek Riyadh, na capital da Arábia Saudita (SAU).