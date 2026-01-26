Grupo HDI reforça ações contra eventos climáticos

O período entre o fim e o início do ano costuma ser marcado por eventos climáticos extremos em diferentes regiões do Brasil, com impactos diretos sobre casas, empresas e veículos. Diante desse cenário, o Grupo HDI, formado pelas marcas Yelum, HDI Seguros e Aliro, reforça seu compromisso com a proteção da vida e o bem-estar da sociedade, intensificando sua atuação em emergências para apoiar populações afetadas, clientes, corretores, parceiros e distribuidores.

Segundo Marcio Probst, diretor de Operações e Sinistros do Grupo HDI, o papel das seguradoras vai além da proteção financeira. “Temos um compromisso muito grande com a vida e o bem-estar não apenas de nossos segurados, corretores, parceiros e colaboradores, mas de toda a sociedade. Em momentos de crise climática, nossa atuação precisa ser rápida, eficiente e próxima das pessoas. É por isso que acionamos planos específicos de contingência, com mobilização de equipes especializadas, uso de tecnologia e presença em campo”, afirma.

Essa atuação foi evidenciada por exemplo, durante a mobilização do Grupo HDI em Erechim, no Rio Grande do Sul, após um forte evento de granizo no final de 2025. Na ocasião, houve um volume expressivo de avisos de sinistro, com impacto relevante principalmente em residências e veículos, exigindo uma resposta rápida e coordenada da companhia.

No segmento de Auto, o Grupo HDI mobilizou equipes especializadas que chegaram à região afetada em menos de 24 horas após a ocorrência, além da criação de pontos de atendimento exclusivos em oficinas referenciadas do município. A atuação ágil, complementada por um contato individualizado com os clientes, corretores e parceiros, permitiu acelerar o atendimento ao público afetado na região e garantir orientação clara desde os primeiros momentos.

Para ampliar a proximidade e a eficiência do suporte, foram designados profissionais dedicados exclusivamente ao atendimento dos sinistros e para apoiar as oficinas parceiras na organização da demanda, no reparo e na recuperação dos veículos, com o objetivo de reduzir o impacto do evento na rotina dos clientes. O plano de resposta incluiu ainda linhas prioritárias de reparação nessas oficinas, área dedicada ao atendimento de veículos danificados pelo granizo e atendimento emergencial para substituição de itens essenciais, como vidros, espelhos, faróis e lanternas.

Já na frente de Ramos Elementares, com aproximadamente 1500 sinistros comunicados entre os produtos Residencial, Condomínio, Empresarial e Riscos Diversos, o Grupo HDI buscou agilizar o atendimento, simplificando os documentos a serem apresentados para melhorar a experiência do cliente, mobilizando equipes para acompanhamento próximo e priorizando análises e retornos rápidos. Na ocasião, o Grupo HDI também ofereceu direcionamento estratégico para as tratativas dos casos na região e contou com o apoio de grandes corretores e cooperativas para estabelecer um contato direto com o público impactado, fruto da proximidade e do bom relacionamento da área comercial com os parceiros.

“A nossa prioridade, em qualquer cenário de crise climática, é estar presente onde as pessoas mais precisam, oferecendo não apenas soluções técnicas, mas também acolhimento e proximidade. Atuamos com rapidez porque entendemos que, nesses momentos, cada decisão e cada segundo fazem a diferença na vida de quem foi impactado”, conclui Probst.