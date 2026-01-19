Zurich nomeia André Almeida como superintendente comercial

A Zurich Seguros anuncia André Almeida de Araujo como novo superintendente comercial da Filial Digital e Assessorias. O executivo está na companhia desde 2016 e passa a assumir a posição em um movimento que reforça a estratégia de expansão geográfica e o fortalecimento dos diferentes modelos de distribuição da seguradora.

Com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador, André construiu uma trajetória sólida na área comercial, com atuação em seguros corporativos, vida e massificados. Na Zurich, atuava como gerente regional executivo, sendo responsável pela gestão comercial da Regional São Paulo Capital, vocacionada no relacionamento com corretores de perfil atacado.

A movimentação ocorre em um contexto de evolução dos canais Filial Digital e Assessorias, que fazem parte do plano de expansão da Zurich iniciado em 2022, com foco em ampliar a proximidade com os corretores, inclusive de forma remota, sem perder a personalização no relacionamento. Essas frentes têm papel relevante na estratégia de crescimento da companhia, apoiando corretores em diferentes regiões do país e ampliando a capilaridade da atuação comercial.

“A unificação da liderança da Filial Digital e das Assessorias reforça nossa estratégia de crescimento sustentável e o fortalecimento do relacionamento com corretores. Contar com um executivo dedicado a essas operações é fundamental para garantir direcionamento estratégico, produtividade comercial e a continuidade da expansão geográfica da companhia”, afirma Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros.