CVG-RJ abre 2026 com workshop sobre planejamento financeiro

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) iniciou sua programação de 2026 na última quinta-feira (15) com a realização do Workshop Planejamento Financeiro, em sua sede, no Centro do Rio de Janeiro. O encontro contou com o patrocínio da Porto Consórcio e reuniu corretores de seguros em torno de conteúdo prático e experiências aplicáveis ao dia a dia profissional.

A abertura do evento foi conduzida pelo diretor adjunto do CVG-RJ, Wellington Costa, seguida pela fala da presidente da entidade, Sonia Marra. Segundo ela, o tema foi escolhido estrategicamente para inaugurar a agenda do ano. “O cronograma do CVG-RJ para 2026 está com muitas novidades. O tema Planejamento Financeiro foi escolhido para abrir a programação por ter como objetivo trazer para o corretor ferramentas para administrar e controlar melhor suas finanças, metas, objetivos profissionais e pessoais e o seu planejamento de vida. A escolha do consórcio também se deu por ser um produto que o corretor pode trabalhar com o cliente, oferecendo uma oportunidade de investimento e conquista de bens e patrimônio”, afirmou.

O workshop contou com as participações de Janaina Pimenta e Marcela Raminho como palestrantes. Janaina Pimenta é formada em Administração e Serviço Social, com pós-graduação em Educação Financeira, CEO da JPimenta Finanças e Corretora de Seguros, além de possuir mais de 30 anos de atuação no mercado segurador. Ela também foi professora do Curso de Formação de Corretores da Escola de Negócios e Seguros (ENS).

Durante sua apresentação, Janaina abordou os pilares do planejamento financeiro, aplicáveis tanto à vida pessoal quanto profissional. “São quatro pilares: gerar dinheiro, que é a nossa renda principal e também alguma renda extra; cuidar do dinheiro, que são as nossas receitas e despesas; proteger o dinheiro, buscando minimizar perdas, ter reservas de emergência e contratar seguros; e, por último, multiplicar o dinheiro, por meio de investimentos, aplicações e planejamento da aposentadoria”, explicou. A especialista reforçou ainda que planejamento financeiro está sempre associado a prazo e objetivo. “Criei um método chamado Método SOAR: sonhar, organizar, agir e realizar”, completou.

Na sequência, Marcela Raminho apresentou um case prático de atuação no segmento de consórcios. Corretora de seguros e especialista no produto, ela fundou, em 2025, a Assessoria Seu Consórcio Ideal, com foco em apoiar corretores na comercialização do consórcio como solução financeira dentro de suas carteiras de clientes. Atualmente, mais de 40 corretores integram a iniciativa, que movimentou mais de R$ 15 milhões em créditos da Porto Consórcio ao longo de 2025.

“Quando iniciei como corretora, em 2021, optei por trabalhar com consórcio e fui aprender profundamente sobre o produto, porque ninguém passa credibilidade se não souber a fundo o que está falando”, relatou Marcela. Ela destacou a importância da capacitação contínua e do posicionamento de nicho. “Fui para as redes sociais, produzi conteúdo diariamente e me tornei referência. As premiações vieram como consequência do trabalho. O mercado começou a me enxergar de outra maneira e novos negócios aconteceram. Assim como eu consegui, qualquer corretor de seguros também pode”, afirmou.

O workshop marcou a abertura oficial das atividades do CVG-RJ em 2026, reforçando o compromisso da entidade com a capacitação técnica, o desenvolvimento profissional e a ampliação das oportunidades de negócio para os corretores de seguros.