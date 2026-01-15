Alper Seguros e Cooprosoja levam proteção ao patrimônio rural

A Alper Seguros firmou uma parceria com a Cooprosoja, cooperativa ligada à Aprosoja MT (Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso), que reúne cerca de 10 mil associados. A iniciativa tem como objetivo oferecer soluções de seguros voltadas à gestão de riscos no agronegócio, com foco inicial na proteção de maquinários agrícolas.

A parceria prevê o desenvolvimento de produtos e condições específicas para atender às demandas dos produtores rurais cooperados, especialmente em um contexto marcado por volatilidade climática e custos elevados de produção. A proposta é ampliar o acesso a coberturas alinhadas à realidade operacional do campo, com maior previsibilidade financeira.

“O segmento agro enfrenta um cenário desafiador e entendemos que, mais do que nunca, é o momento de levar segurança e proteção aos produtores com diferenciais e uma relação justa”, afirma André Lins, vice-presidente de Agronegócios da Alper Seguros. “Nossa união com a Cooprosoja gera confiança para que o cooperado foque em seu negócio, sabendo que seu investimento está protegido por uma equipe que entende as especificidades de cada etapa da safra”.

Na avaliação da Cooprosoja, a parceria contribui para ampliar o nível de profissionalização da gestão de riscos nas propriedades rurais. “A missão da Cooprosoja é buscar ferramentas que garantam a competitividade e a sustentabilidade do nosso cooperado. Identificamos na Alper o parceiro ideal para oferecer uma proteção que não seja apenas um custo, mas um item de sobrevivência financeira”, afirma Fernando Cadore, presidente da cooperativa. “Estamos viabilizando o acesso a condições de mercado que o produtor dificilmente encontraria sozinho, garantindo que o patrimônio construído com anos de trabalho esteja devidamente blindado”.

Entre os pontos centrais da parceria estão as condições diferenciadas para seguros de equipamentos agrícolas comercializados pela Cooprosoja. A estrutura prevê coberturas ampliadas e fluxos de sinistro simplificados, incluindo a possibilidade de reparos com liberação mais ágil para ocorrências de menor complexidade e cobertura para locação de máquinas substitutas em caso de paralisação.

A operação contará com o suporte da plataforma digital Alper Agro, voltada ao acompanhamento e à gestão das apólices. A ferramenta permitirá maior visibilidade sobre contratos, coberturas e processos de sinistro, tanto para os cooperados quanto para a cooperativa.