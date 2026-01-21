O Plano Berith chega ao mercado brasileiro com uma proposta que amplia o conceito tradicional de assistência funerária, ao combinar cobertura nacional, benefícios em vida e um modelo de distribuição focado em renda recorrente para corretores de seguros. A iniciativa aposta no cuidado contínuo às famílias e no fortalecimento do canal corretor como eixo central da operação.

A solução é garantida pelo Grupo Zelo, empresa com atuação nacional, presente em 14 estados e no Distrito Federal, mais de 300 unidades próprias e uma base superior a 4 milhões de vidas atendidas. O Plano Berith nasce com o objetivo de levar essa estrutura ao mercado por meio dos corretores, oferecendo tranquilidade antes, durante e depois de momentos inevitáveis.

“O produto foi pensado para romper com a lógica do plano funerário visto apenas como uma solução para o fim. Ele integra planejamento, proteção e serviços que fazem sentido no dia a dia das famílias”, afirma o Head de Marketing do Plano Berith, André Guerra. Segundo o executivo, a proposta também se destaca por reunir um portfólio robusto aliado a comissões atrativas para os corretores.

Com cobertura em todo o território nacional, o Plano Berith inclui serviços como urna funerária, ornamentação, coroa de flores, traslado, taxas de velório, sepultamento ou cremação, além de atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana. A estrutura é complementada por benefícios em vida, como acesso à telemedicina e descontos em serviços de saúde, educação, lazer e outros segmentos, por meio de uma rede de parceiros.

Os planos são organizados conforme o número de vidas cobertas: Berith One, para uma vida; Berith Duo, para duas vidas; e Berith Multi, a partir de três vidas, com ou sem vínculo familiar. Todos contemplam a opção de cremação e a possibilidade de contratar traslado com quilometragem ilimitada, utilizando a infraestrutura operacional do Grupo Zelo.

Modelo de negócios voltado ao corretor

A política de preços foi estruturada para facilitar a adesão. O Berith One tem mensalidade de R$ 36,90 por vida; o Berith Duo, R$ 24,95 por vida; e o Berith Multi, R$ 17,98 por vida. A taxa de adesão é única, no valor de R$ 79,90 por vida. Já a opção de traslado com quilometragem ilimitada pode ser contratada por R$ 39,90 mensais por vida.

Além do foco no consumidor final, o Plano Berith foi desenhado como uma solução de renda recorrente e vitalícia para os corretores, com comissões vinculadas à base ativa e adimplente.

“O Berith oferece ao corretor um produto de fácil entendimento, alta aceitação e, principalmente, um modelo de comissionamento que valoriza a construção de carteira ao longo do tempo”, destaca o Head Comercial do Plano Berith, Francisco Fernando Silva.

O comissionamento varia conforme o plano contratado. No Berith One, o corretor recebe 70% de comissão nos três primeiros meses e 35% de forma vitalícia. No Berith Duo, são 60% nos três primeiros meses e 30% vitalícios. Já no Berith Multi, a comissão é de 40% nos três primeiros meses e 20% de forma contínua. Enquanto o cliente mantiver o plano ativo, o corretor segue recebendo as comissões.

Inspirado em valores como empatia, respeito, transparência e cuidado contínuo, o Plano Berith adota como propósito “cuidar da partida com a mesma dignidade e amor com que se celebra a vida”. A proposta é reposicionar a assistência funerária como parte integrante do planejamento familiar e financeiro.

“O luto é inevitável. O sofrimento desnecessário, não. Nosso papel é reduzir o peso das decisões difíceis e garantir que as famílias estejam amparadas quando mais precisam”, reforça André Guerra.

O cadastro para corretores é feito de forma digital, por meio da plataforma oficial do Plano Berith, permitindo o início imediato das vendas.