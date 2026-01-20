Bradesco Seguros leva saúde mental à rotina dos corretores

O Grupo Bradesco Seguros reforça, durante o Janeiro Branco, a importância da saúde mental como pilar para uma vida mais equilibrada e sustentável. A iniciativa é voltada aos corretores de seguros e ocorre por meio da plataforma Universeg, que reúne cursos e conteúdos educativos focados em autocuidado, equilíbrio emocional e desenvolvimento pessoal.

A plataforma oferece uma jornada de aprendizagem que aborda temas como inteligência emocional, gestão do tempo, autoconhecimento e bem-estar. A proposta é apoiar o corretor em uma rotina marcada por desafios e alta demanda, com ferramentas práticas para uma atuação mais equilibrada, produtiva e saudável, dentro e fora do ambiente profissional.

Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, destaca a importância de olhar para o ser humano por trás da atuação comercial. “Os corretores são protagonistas na jornada do seguro, e é essencial que o cuidado vá além da formação técnica. Relações mais humanas e decisões mais conscientes nascem de mentes bem cuidadas, e esse olhar faz parte do compromisso que assumimos com quem está no centro da nossa atuação”.

Os conteúdos da Universeg são disponibilizados em diferentes formatos, como videoaulas, e-books, infográficos e materiais interativos. Entre os destaques estão os cursos “Como Melhorar Sua Saúde Mental”, “A Relação entre Atividade Física e Saúde Mental”, “Cromoterapia na Saúde Mental”, “Terapia Sonora” e “Benefícios dos Óleos Essenciais”, além das trilhas “Felicidade”, com Leandro Karnal, “Academia das Emoções” e “Hora da Pausa”.

Ao investir em iniciativas voltadas ao bem-estar emocional e à qualidade de vida, o Grupo Bradesco Seguros amplia seu papel como agente de apoio à jornada dos corretores. Em um setor que exige resiliência, empatia e equilíbrio, o cuidado com quem atua na linha de frente é apontado como fator essencial para relações mais sustentáveis no presente e no futuro.

Os conteúdos estão disponíveis para corretores parceiros por meio do Portal de Negócios do Corretor, tanto na versão desktop quanto no aplicativo móvel, na área dedicada à capacitação e à Universeg.