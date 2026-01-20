A Liberty Specialty Markets, unidade do Liberty Mutual Insurance Group, anunciou a promoção de Lillian Hua para o cargo de head de war and terrorism para a América Latina e os Estados Unidos. A nomeação entrou em vigor em 12 de janeiro de 2026.

Na nova função, Hua passa a responder a duas lideranças: Will Goldberg, chief of staff para LatAm & US, e Mike Burle, global lines leader de war and terrorism. Ela será responsável por liderar a oferta de seguros de guerra e terrorismo da Liberty na região, atuando em conjunto com equipes globais e parceiros de corretagem para apoiar clientes diante de um cenário geopolítico cada vez mais complexo.

Hua ingressou na Liberty em 2020 e rapidamente se consolidou como um dos principais nomes da equipe. A executiva reúne expertise técnica em riscos, profundo conhecimento de mercado e forte relacionamento com corretores, construídos ao longo de mais de uma década de atuação no setor de seguros.

Mike Burle destacou o desempenho da executiva ao comentar a promoção. “Lillian é um grande ativo para a equipe de War & Terrorism, e seu histórico comprovado na Liberty lhe proporciona uma base sólida para ter sucesso em sua nova função. Nós a parabenizamos pela promoção. Temos um compromisso fundamental com o desenvolvimento de talentos internos e é gratificante ver o crescimento dela”.