BNP Paribas Cardif e Stellantis fecham parceria em seguro prestamista

EXCLUSIVO – A BNP Paribas Cardif Brasil e a Stellantis Financial Services Brazil anunciaram uma parceria inédita para a distribuição de seguro prestamista no financiamento de veículos das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e Ram. A iniciativa passa a ser ofertada em mais de 1.200 concessionárias no país e tem a expectativa de alcançar cerca de 250 mil consumidores ao longo dos próximos 30 meses, reforçando a estratégia de embedded insurance no setor automotivo.

Em um contexto de juros elevados, maior percepção de risco e crescimento do crédito para aquisição de veículos, as empresas fomentam que essa aliança aposta na integração entre financiamento e proteção financeira como forma de agregar valor ao negócio, reduzir inadimplência e melhorar a experiência do cliente. Cabendo ao seguro, quitar parte ou a totalidade da dívida em situações como desemprego ou morte, com valores a partir de R$ 1.199, diluídos ao longo do contrato. Para Emmanuel Pelège, CEO da BNP Paribas Cardif Brasil, a parceria consolida além de demonstrar o protagonismo da seguradora no segmento de Mobilidade, que já responde por cerca de 30% do faturamento da operação no país.

Revista Apólice – O que motivou a escolha por uma parceria exclusiva entre BNP Paribas Cardif e Stellantis Financial Services e como essa exclusividade se sustenta em um mercado cada vez mais competitivo?

EP – Como líder na área de Mobilidade, a BNP Paribas Cardif sempre busca grandes parcerias estratégicas pelas quais pode oferecer soluções customizadas para atender seus clientes. Com a Stellantis, encontramos um grande alinhamento de valores e também sinergia para que possamos entregar os melhores produtos e serviços ao consumidor final, oferecendo mais proteção aos financiamentos de veículos e ajudando a transformar a experiência dos brasileiros com os seguros.

Revista Apólice – O seguro prestamista ainda é um produto pouco compreendido pelo consumidor brasileiro. Como garantir que a contratação no ponto de venda seja transparente e baseada em decisão consciente, e não apenas conveniência?

EP – A BNP Paribas Cardif tem um foco muito grande em tornar os seguros mais acessíveis a todos os brasileiros e, por isso, tem investido tanto no treinamento da força de venda dos parceiros quanto na simplificação dos produtos para o cliente final, dois elementos essenciais da nossa proposta de valor.



Ao educar e treinar continuamente os vendedores e representantes sobre como realizar uma venda transparente, reduzimos os gaps e garantimos que o consumidor tenha plena consciência das oportunidades e vantagens trazidas pelo produto de proteção financeira, caso ele escolha contratá-lo.



Desde 2022, a BNP Paribas Cardif também tem reforçado sua jornada de simplificação dos seguros no Brasil, dobrando o número de produtos simplificados nos últimos anos. Essas apólices contam com 51% menos exclusões e os contratos apresentam uma redução de 40% no volume de texto, facilitando sua compreensão pelo segurado.

Revista Apólice – Em que medida essa oferta integrada ao financiamento pode ser confundida com venda casada e como as empresas estruturaram o modelo para evitar esse risco regulatório?

EP – Além das campanhas de treinamento recorrentes junto à força de venda do parceiro, nosso time monitora continuamente a qualidade da venda feita ao cliente final, com planos de ação claros e uma estratégia consolidada de pré e pós-venda para identificar e corrigir rapidamente quaisquer casos suspeitos ou desvios nessas ofertas.



Mais do que garantir a adequação às regulações do setor, acreditamos que tanto o consumidor em potencial quanto o segurado precisam ter pleno conhecimento sobre o produto ofertado ou contratado para que possam enxergar o real valor do seguro.

Revista Apólice – A expectativa é alcançar cerca de 250 mil pessoas em 30 meses. Quais são os principais desafios operacionais e comerciais para atingir essa escala nas concessionárias?

EP – Nosso desafio é sempre garantir que, com nossas ofertas e serviços, estejamos prontos para potencializar o negócio do parceiro, ao mesmo tempo em que oferecemos uma experiência simples e eficiente para o consumidor final.



Neste caso, utilizando um produto bastante consolidado, podemos somar toda a nossa expertise em seguros prestamistas e no segmento de Mobilidade à liderança e grande capilaridade do parceiro no setor, permitindo que a Stellantis ofereça soluções ainda mais completas e integradas aos seus clientes, aportando valor à sua jornada e fortalecendo o relacionamento com esse público.

Revista Apólice – Como o seguro prestamista contribui, na prática, para reduzir inadimplência e risco de crédito nas carteiras de financiamento de veículos? Há dados ou projeções nesse sentido?

EP – Desde o princípio, a nossa intenção era oferecer uma parceria que não apenas fosse interessante do ponto de vista de negócios, mas que também agregasse valor real e elevasse a experiência do cliente final no momento de compra do sonhado veículo.



Na prática, ao contratar o seguro prestamista, o cliente ou seus familiares podem ter parte da dívida ou até mesmo sua totalidade quitada em casos de desemprego ou morte. Isso reforça o verdadeiro papel social do seguro, reduzindo o endividamento de quem financia um bem ou projeto, ao mesmo tempo em que também garante que a carteira da Stellantis se mantenha saudável e em condições de oferecer crédito.

Revista Apólice – Os valores do seguro começam em R$ 1.199, diluídos ao longo do financiamento. Como avaliar o custo-benefício desse produto para diferentes perfis de consumidores?

EP – Com 25 anos de atuação no país, a BNP Paribas Cardif Brasil trabalha com um modelo diversificado, que permite analisar diferentes perfis de clientes para oferecer a melhor solução dentro do nosso portfólio de produtos, com base em seus comportamentos e necessidades. Dessa forma, conseguimos ofertar produtos massificados verdadeiramente acessíveis e que tragam valor aos segurados.



Isso fica claro no caso do seguro oferecido em parceria com a Stellantis. Ao diluir o valor de contratação do produto ao longo do tempo total de financiamento, reduzimos o impacto mensal nas finanças do cliente, ao mesmo tempo em que oferecemos uma jornada integrada à compra do bem.

Revista Apólice – Como a experiência do cliente foi desenhada para integrar financiamento e seguro sem aumentar fricção ou complexidade no momento da compra do veículo?

EP – Com uma jornada simples, rápida e muito transparente. No momento do financiamento do veículo, por exemplo, o cliente pode visualizar facilmente o valor de suas parcelas com e sem a adição do Seguro Proteção Financeira e, caso escolha adquirir o prestamista, pode realizar a contratação de forma ágil e sem burocracia.

Revista Apólice – A área de Mobilidade já representa cerca de 30% do faturamento da operação brasileira da BNP Paribas Cardif. Qual o peso estratégico desse segmento no crescimento futuro da seguradora?

EP – Estamos muito empolgados com o desempenho da área de Mobilidade dentro da BNP Paribas Cardif Brasil. É um mercado em que atuamos há tempos e que vem ganhando um protagonismo cada vez maior dentro da companhia, permitindo impactar um número ainda maior de brasileiros e potencializando nosso propósito de tornar os seguros mais acessíveis no país.



Este também é um segmento que está em plena transformação, tanto para acompanhar uma evolução cada vez mais intensa do próprio mercado quanto para atender às demandas crescentes do consumidor. Por isso, queremos usar nossa proposta de valor e expertise no setor, com alianças que ultrapassam duas décadas de duração, para continuar apoiando nossos parceiros e seus clientes nessa jornada.



Ainda não temos números fechados para compartilhar, mas a expectativa é de crescimento dentro da indústria de Mobilidade, apoiado por essa nova parceria com a Stellantis. Este mercado também deve seguir sendo um diferencial em nosso trabalho de contribuir para o amadurecimento do mercado segurador no Brasil.

Revista Apólice – O modelo B2B2C tem sido apontado como um dos principais vetores de crescimento do setor. Quais aprendizados essa parceria traz sobre embedded insurance no Brasil?

EP – O modelo B2B2C é um dos grandes pilares do nosso negócio, permitindo cultivar parcerias de longo prazo junto a bancos tradicionais, bancos de montadoras, varejistas e nativos digitais. Desde que a Cardif chegou ao Brasil, refinamos, ano após ano, essa relação com parceiros e clientes, criando soluções inovadoras e produtos que, mesmo massificados, estejam alinhados às expectativas e demandas do ecossistema segurador.



Neste caso, ao operar nos principais canais de venda do parceiro, temos a possibilidade de conhecer e participar de toda a jornada, desde o momento da decisão de compra de um veículo até a escolha do financiamento e da parcela que melhor caiba no bolso do cliente.



Entendemos que nosso produto integra uma decisão muito importante na vida dos brasileiros. Por isso, somos tão atentos ao formato de venda, ao processo de contratação do seguro e à forma como realizamos o pós-venda. Trabalhamos com uma jornada end to end, que nos possibilita agregar valor à operação e entregar a melhor experiência possível ao cliente.

Revista Apólice – Como dados e tecnologia são utilizados para personalizar ofertas de seguro no ponto de venda, respeitando limites regulatórios e a LGPD?

EP – A origem dos dados é do concessionário, que os envia ao nosso parceiro seguindo as regras da LGPD e do Banco Central, uma vez que esses pontos de venda também são correspondentes bancários. Com esses dados, os bancos conseguem fazer análises de propensão para realizar a melhor oferta e a comunicação mais eficaz, inclusive prolongando o relacionamento com o cliente após a conclusão do financiamento.

Revista Apólice – A parceria envolve marcas com públicos distintos. O produto e a abordagem comercial são os mesmos para todos?

EP – Há diferenciação. Apoiamos a Stellantis para que utilize toda sua expertise com esse portfólio de marcas, preparando e acompanhando os vendedores das concessionárias nessas ofertas, analisando diferentes perfis de clientes e oferecendo a melhor solução com base em seus comportamentos e necessidades.

Revista Apólice – Em um cenário de juros elevados, o seguro prestamista tende a ganhar relevância ou pode ser visto como mais um custo?

EP – De acordo com a edição 2024 da Protect and Project Oneself, pesquisa global realizada pela BNP Paribas Cardif junto ao Instituto Ipsos, 72% dos brasileiros estão preocupados com o aumento das taxas de juros e 63% se consideram expostos ao risco de perder sua fonte de renda no curto e médio prazo.



Mesmo assim, os brasileiros tendem a recorrer mais ao crédito, inclusive para a compra de veículos. Diante desse cenário, queremos garantir que se sintam mais tranquilos ao financiar seus projetos por meio de produtos como o seguro prestamista, que pode amortizar parcial ou totalmente as parcelas em casos de perda de renda.



Os dados mostram avanço na compreensão desse tipo de seguro, mas também revelam que ainda há muito espaço para crescimento no país.

Revista Apólice – Olhando para os próximos anos, como vocês enxergam a evolução do seguro prestamista no financiamento de veículos?

EP – A leitura é que precisamos inovar no produto, mantendo sua característica principal, que é proteger o financiamento, mas agregando novas coberturas que solucionem outras preocupações dos clientes. Isso sempre com foco em atender rapidamente o segurado e trazer tranquilidade em momentos delicados, como o de um evento inesperado.

