Sicredi lança multicotador para seguros de condomínio

O Sicredi acaba de lançar o multicotador de seguros de condomínio, plataforma que permite a visualização simultânea de diferentes opções de cobertura e preços durante o processo de cotação do produto. Inicialmente, a ferramenta conta com integração com seguradoras como Allianz, HDI e Tokio Marine, com o objetivo de ampliar a agilidade e a praticidade no atendimento aos associados.

A solução reúne, em uma única interface, as cotações das três seguradoras, reduzindo falhas e duplicações decorrentes da inserção de dados em múltiplos sistemas. Com isso, o corretor consegue comparar propostas de forma mais rápida, sem a necessidade de acessar plataformas distintas, o que contribui para a redução do tempo de cotação e para maior eficiência no processo comercial. O multicotador foi desenvolvido para atender a uma demanda específica do mercado de seguros condominiais e prevê a possibilidade de expansão, com a inclusão de novas seguradoras e funcionalidades ao longo do tempo.

“O multicotador é muito mais do que uma ferramenta tecnológica. Ele representa um avanço na forma como oferecemos soluções aos nossos associados. Com essa plataforma, as cooperativas do nosso Sistema podem atender às necessidades dos condomínios com mais agilidade e simplicidade, oferecendo variedade de coberturas e a segurança de operar com três das maiores seguradoras do mercado. Estamos confiantes de que essa inovação vai fortalecer nossa presença no segmento”, afirma Thiago Rossoni, diretor de Produtos e Serviços do Sicredi.

De acordo com o Instituto Nacional de Condôminos (INCC), o Brasil conta com cerca de 520 mil condomínios ativos, entre residenciais, comerciais e mistos. No Sicredi, há mais de 40 mil associados ativos com CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) Condomínio.

A contratação de seguro para edificações residenciais, comerciais ou mistas é obrigatória, conforme determina o artigo 1.346 do Código Civil. Além disso, muitas convenções condominiais exigem a apresentação de ao menos três cotações antes da contratação, o que reforça a relevância de ferramentas que ampliem a transparência e apoiem a tomada de decisão.