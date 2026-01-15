AXA no Brasil conquista selo Top Employer pelo 2º ano seguido

A AXA no Brasil foi novamente certificada como Top Employer, reconhecimento concedido a empresas com práticas consolidadas de gestão de pessoas. A recertificação pelo segundo ano consecutivo indica a consistência das políticas de recursos humanos adotadas pela seguradora e o avanço na construção de um ambiente de trabalho pautado por ética, desenvolvimento profissional e cuidado com os colaboradores.

“Esta conquista é resultado direto da aplicação da cultura Care & Dare da companhia. É a evidência que estamos no caminho certo ao equilibrar a ousadia necessária para o crescimento do negócio com o cuidado genuíno com as nossas pessoas. É um selo que atesta a maturidade das nossas práticas de RH e nos motiva a continuar construindo um ambiente onde cada colaborador se sinta valorizado e parte fundamental da nossa jornada”, afirma Alexandre Campos, vice-presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG da AXA no Brasil.

A certificação reconhece empresas que adotam padrões elevados em áreas como desenvolvimento de talentos, liderança, bem-estar, diversidade e inclusão. No caso da AXA, o selo reflete a consolidação de processos voltados à melhoria contínua da experiência do colaborador, alinhando a estratégia de pessoas aos objetivos do negócio.

A manutenção do reconhecimento ocorre após a companhia também ter sido certificada pelo Great Place To Work (GPTW), reforçando a consistência das iniciativas implementadas nos últimos anos. A estratégia de RH da AXA prioriza temas como equidade, transparência, inclusão e qualidade de vida no trabalho.

Entre os pontos avaliados, destacam-se as ações voltadas ao desenvolvimento profissional, à promoção da equidade de gênero e ao reconhecimento interno, sustentadas por programas de capacitação e formação contínua.

O pilar de cuidado com as pessoas também se materializa em iniciativas globais como o We Care, programa que oferece suporte e flexibilidade aos colaboradores em momentos sensíveis da vida pessoal, como doenças graves, perda gestacional e questões relacionadas à saúde da mulher, contribuindo para um ambiente de trabalho mais acolhedor e estruturado.