Yelum e HDI divulgam aportes em projetos sociais e culturais para 2026

A Yelum e a HDI Seguros, marcas do Grupo HDI, anunciam seus investimentos em projetos aprovados por leis de incentivo à Cultura (Lei Rouanet), ao Esporte, à Criança e ao Adolescente, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência.

A seleção dos projetos considerou o alinhamento aos pilares ESG da companhia, o potencial de conexão com seus públicos estratégicos, além dos atributos e o posicionamento de cada marca: a valorização das conquistas e da cultura local, como territórios prioritários da HDI; e a promoção da qualidade de vida, o incentivo à vida ao ar livre e o bem-estar como pilares de atuação da Yelum, além de ações voltadas à educação, saúde, empreendedorismo inclusivo e inovação social.

“Os projetos incentivados são uma ferramenta estratégica para gerar impacto positivo e, ao mesmo tempo, fortalecer a presença da Yelum e da HDI nas comunidades onde atuamos. Em 2025, apoiamos 12 projetos incentivados, com investimento aproximado de R$ 1 milhão em ativações e experiências, impactando diretamente mais de 125 mil pessoas, entre segurados, colaboradores e corretores convidados, além do público geral. Os resultados foram bastante positivos – tivemos um rNPS médio de 99% nas pesquisas realizadas com os nossos segurados participantes e, nas nossas redes sociais, alcançamos mais de 26 milhões de visualizações. Esses números reforçam a efetividade da nossa estratégia e nos dão confiança de que 2026 será um ano ainda mais relevante em escala, impacto e conexão com nossos públicos”, afirma Daniel Mello, diretor de Transformação do Grupo HDI.

Além das iniciativas de impacto social, o Grupo HDI também reforçará a presença das suas marcas Yelum e HDI Seguros com ativações em eventos culturais, esportivos e de entretenimento de alta visibilidade e conexão com o público. Nesse cenário, a marca HDI estará presente em atividades esportivas como a Maratona Internacional da Cidade de Florianópolis (Maratona de Floripa), Meia de Sampa e Rio S-21K, além de celebrações tradicionais e culturais de forte relevância regional, como o São João de Caruaru e a Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul, reforçando o compromisso da companhia com a valorização da cultura local e a geração de experiências de marca significativas em diferentes regiões do país.

Já a marca Yelum direcionará sua atuação a ações relacionadas aos territórios de bem-estar, esporte e lifestyle, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão, organizado pela Fundação Osesp, o campeonato Makai Beach Tennis e o Cine Autorama – uma experiência de cinema drive-in ao ar livre –, reforçando sua presença em experiências ao ar livre e de alto engajamento com o público.

Esses investimentos também refletem a forma como o Grupo HDI materializa suas ambições ESG e orientam as decisões da companhia. Ao apoiar projetos capazes de gerar impacto social relevante e duradouro – como a Rede de Mulheres Empreendedoras, Ecoturismo 60+ e a Ciranda Digital –, a empresa contribui com a ampliação do acesso à formação e à inclusão produtiva, com o fortalecimento da educação financeira e com o estímulo à autonomia de públicos em situação de vulnerabilidade. Mais do que um mecanismo de fomento, os projetos incentivados também integram de forma estruturada a estratégia corporativa e socioambiental da companhia.

“Nosso objetivo é construir uma agenda consistente de investimentos incentivados, que combine impacto socioambiental com presença de marca genuína e conectada aos territórios onde cada marca atua. Ao apoiar projetos diversos, em diferentes regiões do país, fortalecemos relações, geramos valor compartilhado e reafirmamos o compromisso do Grupo HDI com uma atuação responsável, próxima das pessoas e alinhada à nossa estratégia de longo prazo”, conclui o executivo.