Alper Seguros integra projeto cultural em hospitais de São Paulo

A Alper Seguros apresenta sua nova parceria com o Projeto Esparatrapo, iniciativa cultural que utiliza a linguagem do palhaço para promover a humanização em ambientes hospitalares. A ação integra o Programa Alper Cidadania e é viabilizada por meio do Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais de São Paulo (PROMAC).

A parceria foi estruturada com o apoio da Gira Social, consultoria especializada em leis de incentivo fiscal, responsável pela curadoria, orientação técnica e acompanhamento do projeto, garantindo alinhamento estratégico, governança e impacto social mensurável.

O projeto terá duração de 12 meses e contemplará quatro importantes unidades de saúde da capital paulista: Hospital das Clínicas (Ortopedia), Hospital Cândido Fontoura, Hospital Menino Jesus e Hospital do Grajaú. O objetivo é minimizar o estresse do ambiente hospitalar, levando arte, poesia e acolhimento emocional a crianças, adolescentes, pacientes e seus acompanhantes.

“Na Alper, acreditamos que nossa atuação vai além dos serviços financeiros. Apoiar o Projeto Esparatrapo é gerar empatia e bem-estar emocional. Essa parceria reflete nosso compromisso com a responsabilidade social e com o impacto direto na comunidade”, destaca Carolina Lima, VP de Gente e Gestão, Compras e Facilities, da Alper Seguros.

As execuções do projeto tiveram início em dezembro de 2025. No dia 09, as equipes do Projeto Esparatrapo realizaram as primeiras visitas ao Hospital das Clínicas e ao Hospital Cândido Fontoura, marcando o começo de uma jornada contínua de intervenções lúdicas ao longo de um ano.

A iniciativa reforça os pilares de ESG da Alper Seguros, demonstrando como a gestão estratégica de recursos fiscais, aliada a uma consultoria especializada como a Gira Social, pode gerar legados concretos para a saúde pública e para a cultura organizacional.

Estudos clínicos conduzidos pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e pela UFRGS comprovam os benefícios do riso na saúde. A pesquisa, apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, apontou melhora superior a 10% na capacidade física e na oxigenação do corpo, aumento do fluxo sanguíneo e redução de marcadores inflamatórios em pacientes expostos regularmente a estímulos de humor, evidenciando o impacto positivo de iniciativas como o Projeto Esparatrapo.