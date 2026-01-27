A Justos anunciou uma mudança em sua liderança comercial. Felipe Genovesi assume oficialmente a posição de Head de Vendas, passando a responder pela estratégia de distribuição e pelo relacionamento com o mercado. O executivo sucede Luciano Lima, que encerra seu ciclo na companhia.

A transição ocorre em um momento em que a seguradora busca dar continuidade ao crescimento da carteira e ampliar sua atuação junto aos corretores de seguros. À frente da área comercial, Genovesi terá como foco a expansão da operação e o fortalecimento das parcerias já estabelecidas.

Segundo a companhia, a mudança na liderança preserva os pilares da atuação da Justos, como o uso de tecnologia, o atendimento ao corretor e a transparência nos processos, agora com foco em ganho de escala e capilaridade.

Luciano Lima deixa a seguradora após um período considerado estratégico para a consolidação da operação comercial. Durante sua gestão, participou da estruturação da área de vendas e do posicionamento da empresa junto ao mercado segurador.

O CEO e cofundador da Justos, Dhaval Chadha, comentou a transição “Somos imensamente gratos ao Luciano Lima por toda a dedicação e pela parceria na construção dos alicerces da Justos. Ele deixa um legado importante de credibilidade junto ao mercado. Agora, olhamos para frente com total confiança na liderança do Felipe Genovesi. O Felipe tem a energia, a visão técnica e o alinhamento cultural necessários para levar nossa operação comercial a um novo patamar de eficiência e resultados para nossos corretores”.