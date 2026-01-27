Infocar celebra 25 anos de atuação em inteligência automotiva

Ao completar 25 anos de atuação no próximo dia 31, a Infocar marca sua trajetória como fornecedora de soluções de inteligência de dados aplicadas ao setor automotivo no Brasil. Com sede em Guarulhos (SP), a empresa desenvolve tecnologias voltadas à organização, análise e interpretação de informações veiculares, acompanhando a evolução regulatória, tecnológica e operacional de um mercado em constante transformação.

A atuação da companhia teve início no começo dos anos 2000, período em que a digitalização ainda avançava de forma limitada no setor automotivo. Desde então, a Infocar passou a estruturar bases de dados voltadas à consulta e ao cruzamento de informações veiculares, com aplicações em análise de risco, histórico de veículos, precificação, prevenção a fraudes e suporte a operações comerciais e financeiras.

Segundo Sergio Sousa, diretor de tecnologia da Infocar, a trajetória da empresa está diretamente ligada à evolução do uso de dados no setor. “Ao longo desses 25 anos, acompanhamos de perto as transformações do mercado automotivo e investimos continuamente em tecnologia para oferecer informações cada vez mais estruturadas, confiáveis e acionáveis. Nosso foco sempre foi desenvolver soluções que ajudem empresas a tomar decisões com base em dados consistentes”, afirma.

Com o avanço da transformação digital, especialmente na última década, a Infocar ampliou seu portfólio e passou a incorporar tecnologias como automação e inteligência artificial. Essas ferramentas permitiram não apenas maior velocidade no processamento de informações, mas também análises mais aprofundadas sobre o estado, o histórico e o contexto de uso dos veículos. As soluções atendem demandas de seguradoras, concessionárias, locadoras, instituições financeiras e empresas de mobilidade.

Entre os desenvolvimentos recentes estão soluções baseadas em inteligência artificial voltadas à análise de danos veiculares. As tecnologias permitem identificar e classificar avarias de forma automatizada, com geração de relatórios técnicos aplicados em processos como vistorias, leilões e avaliação de veículos. A adoção desse tipo de ferramenta responde à necessidade do mercado por maior padronização, eficiência operacional e redução de subjetividade nas análises.

A empresa também atua na consolidação e no tratamento de grandes volumes de dados, transformando informações brutas em indicadores utilizados em decisões relacionadas a crédito, seguros, compra e venda de veículos e gestão de ativos. O movimento acompanha a crescente valorização da governança da informação e da confiabilidade das bases de dados no setor automotivo.

Outro marco da trajetória da Infocar é a integração com sistemas estruturantes do setor. Parcerias institucionais e acordos operacionais, como a colaboração com a B3, têm como objetivo ampliar o acesso a informações oficiais e padronizadas. Nesse contexto, a empresa atua na distribuição de dados do Sistema Nacional de Gravames (SNG), que centraliza registros de restrições financeiras de veículos, como financiamentos, leasing e consórcios.

“A nossa parceria com a B3 representa um avanço estratégico na distribuição de informações do Sistema Nacional de Gravames (SNG), uma plataforma eletrônica que centraliza e gerencia as restrições financeiras de veículos, como financiamentos, leasing e consórcios, em todo o Brasil. Com isso, a bolsa do Brasil amplia o portfólio de clientes e aprimora processos de vistoria, compra e venda de veículos, além da cobrança”, explica.

De acordo com Sergio Sousa, a ampliação do acesso a esse tipo de informação contribui para maior transparência nas transações do setor. “Nossa iniciativa é ampliar a transparência e a acessibilidade das restrições financeiras. Quando os dados circulam de forma estruturada e segura, todo o ecossistema se beneficia, desde hubs de dados veiculares, escritórios de cobrança, locadoras, lojas e concessionárias, além de seguradoras, até o consumidor final”, avalia.

Ao longo dos anos, a Infocar também acompanhou mudanças no comportamento do consumidor e nos modelos de negócios do setor automotivo, como a digitalização da jornada de compra, o crescimento dos leilões on-line e a expansão de fintechs, insurtechs e soluções de mobilidade. Nesse contexto, passou a atuar não apenas como fornecedora de dados, mas como agente de apoio à transformação digital de seus clientes.

A imparcialidade e a confiabilidade das informações seguem como eixos centrais da atuação da empresa. Em operações que envolvem valores elevados e riscos financeiros relevantes, a precisão dos dados é considerada determinante. Por isso, a Infocar mantém processos contínuos de validação, atualização e cruzamento de informações.

Para os próximos anos, a empresa acompanha o avanço da inteligência artificial, o aumento da automação de processos e a evolução das exigências regulatórias como fatores que devem influenciar o uso de dados no setor automotivo. “Ao completar 25 anos, olhamos para o passado com a consciência de que a tecnologia foi o principal vetor de crescimento, mas também com a responsabilidade de continuar evoluindo. O mercado automotivo seguirá demandando dados mais qualificados, análises mais sofisticadas e soluções que acompanhem a velocidade das mudanças”, conclui Sergio Sousa.