Tempo reforça operação para garantir tranquilidade no fim do ano

Com a proximidade do Natal e do réveillon, a Tempo anunciou um plano operacional especial para atender ao aumento da demanda por serviços de assistência durante o período. A iniciativa contempla suporte em deslocamentos rodoviários, atendimento residencial e assistência a pets, em um contexto de maior fluxo de pessoas nas estradas e rodovias do país.

Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Transportes Terrestres (SINDITERRAS), mais de 5 milhões de pessoas devem viajar durante os feriados de fim de ano. Diante desse cenário, a companhia estruturou ações para ampliar a capacidade de atendimento e reduzir impactos de eventuais ocorrências.

A operação especial terá início às 8h do dia 15 de dezembro de 2025 e seguirá até 8h de 15 de janeiro de 2026. Entre as medidas adotadas estão ajustes nas previsões de chegada para serviços como reboque, atendimento emergencial e chaveiro, com foco na redução do tempo de espera, especialmente nos períodos de maior demanda.

O plano inclui o reforço das equipes e a redistribuição de recursos operacionais. A Tempo realizou um mapeamento de fluxo e realocou equipes de regiões com menor demanda para áreas com maior circulação de veículos. A operação contará com parceiros ativos e equipes de plantão, com atendimento contínuo.

“O final de ano é um momento de alegria e descanso, e o nosso foco na Tempo é garantir que o cliente viva essa experiência com total tranquilidade. Mais do que fornecer assistência, nós nos posicionamos como um verdadeiro parceiro de confiança para os momentos de imprevistos. O reforço em nossa operação visa assegurar que, em caso de qualquer eventualidade, seja na estrada, seja dentro de casa, o segurado terá a agilidade, a segurança e a qualidade de serviço que ele espera, necessita e merece. Queremos ser a certeza de que o bem-estar dele e de sua família será preservado em qualquer situação”, afirma Anderson Ruiz, superintendente de Rede da Tempo.

Atendimento residencial e assistência pet

Além da mobilidade, o plano contempla a continuidade dos serviços da modalidade Dia a Dia, com atendimento para ocorrências residenciais emergenciais, como eletricista, encanador e chaveiro. Para serviços não emergenciais, como manutenção de eletrodomésticos, caçamba e dedetização, a companhia estruturou um sistema de agendamentos ao longo do período.

A Assistência Pet também terá ampliação de capacidade, com reforço das equipes de atendimento e expansão de 19% da rede de hospedagem, além de suporte para agendamento de consultas e informações sobre vacinação de cães e gatos.

“Sabemos que nesse período teremos milhões de viajantes nas estradas, por isso nos preparamos por meio de planejamento antecipado, que inclui ações cruciais para que a operação continue com seus elevados níveis de excelência, como reforço dos times e a realocação estratégica de parceiros. Queremos que as pessoas aproveitem as festas sabendo que se surgir qualquer imprevisto, a Tempo estará presente para resolver a situação com agilidade e segurança, seja na estrada, seja em casa”, completa o executivo.

A Tempo também orienta seus clientes a adotarem medidas preventivas: