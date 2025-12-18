Sou Segura ele Camila Maximo como nova Presidente

A Sou Segura definiu, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada no início de dezembro, a atuária e consultora Camila Maximo como nova presidente da associação. Até então diretora financeira da entidade, Camila assume a liderança após participar ativamente da gestão que se encerra neste ano.

“A minha trajetória na Sou Segura é muito ligada ao fortalecimento institucional da entidade e à ampliação do impacto de suas iniciativas. A indicação para ocupar a presidência, através da AGE, me enche de felicidade porque é um reconhecimento ao trabalho que eu venho desenvolvendo até agora. Tenho certeza que 2026 trará muitas conquistas e avanços para a Sou Segura e para os programas novos que serão lançados”, afirma Camila.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador, Camila Maximo atua como consultora em gestão de projetos e desenvolvimento de negócios para corretoras, seguradoras e resseguradoras. À frente da Sou Segura, associação voltada à promoção da equidade de gênero no mercado corporativo, ela pretende aplicar essa trajetória para ampliar o impacto das iniciativas da entidade e fortalecer sua atuação institucional.

A nova presidente trabalhará em conjunto com a diretoria, que passa a contar com duas novas integrantes em relação à composição anterior: Valeria Chaves e Ana Carolina Mello. Camila também destacou o trabalho realizado por Liliana Caldeira, que deixa a presidência. “Ela fez um trabalho excelente como presidente da Sou Segura, deixando sua marca em nossas entregas. Ela é uma pessoa incrível e continuará com seu legado na Sou Segura”, pontua.

Camila Maximo participa da Sou Segura desde o período de transição do Clube das Luluzinhas e da criação da Associação das Mulheres do Mercado de Seguros (AMMS). “Eu cheguei para contribuir quando a associação estava sendo montada. Fui uma das idealizadoras dessa estrutura que a Sou Segura tem hoje e dos programas implementados desde então. Trabalhei desde o início para a consolidação da associação como uma referência no debate sobre diversidade, inclusão e desenvolvimento das lideranças femininas no setor”, destaca.

Segundo a executiva, a entidade passa agora por um processo de transição e reorganização interna. A composição definitiva da diretoria e o plano de atuação para 2026 devem ser divulgados em janeiro. A Sou Segura reforça o compromisso com a construção de um mercado de seguros mais diverso, inclusivo e alinhado às boas práticas de governança e sustentabilidade. “O nosso desejo é aumentar muito o impacto dos programas que a Sou Segura tem no mercado de seguros”, conclui Camila.