O PagBank anunciou o lançamento do PagBank Seguro Celular, produto que passa a integrar o portfólio de seguros do banco digital e amplia a oferta de soluções voltadas à proteção digital dos clientes. O serviço chega com cobertura abrangente e contratação totalmente digital, do início ao acionamento do seguro.

“O lançamento está alinhado à estratégia do PagBank de ampliar a sua oferta integrada de produtos e serviços. Com o seguro celular, nosso portfólio de proteção ganha ainda mais robustez, reforçando o propósito do PagBank de facilitar a vida financeira de pessoas e negócios, por meio de soluções essenciais, simples, digitais e sustentáveis”, afirma Claudio Limão, diretor de Emissão, Empréstimos e Seguros do PagBank.

Dados do setor mostram espaço para expansão desse tipo de proteção no país. Segundo a Anatel, o Brasil possui cerca de 265 milhões de celulares ativos, enquanto apenas 10 milhões contam com seguro, de acordo com a FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais).

Diante da crescente dependência do smartphone no cotidiano, o PagBank aposta em uma solução que busca tornar a proteção mais acessível, com experiência digital em todas as etapas. O PagBank Seguro Celular foi desenvolvido em parceria com a Pitzi, insurtech especializada em proteção de smartphones e eletrônicos. “O PagBank Seguro Celular representa a expansão da nossa missão de devolver a conectividade aos consumidores de forma rápida e acessível”, comenta Tatiany Martins, vice-presidente da Pitzi. Segundo a executiva, a parceria reflete a integração entre serviços financeiros e soluções de proteção no ambiente digital.

O produto está disponível para todos os clientes PagBank, sem restrições de profissão ou renda. Além das coberturas contra roubo e furto, o seguro inclui proteção em caso de perda do aparelho, benefício ainda pouco comum no mercado. Há também a opção de contratação de cobertura adicional para danos acidentais, como quebras, contato com líquidos, oxidação e danos elétricos.

Para marcar o lançamento, clientes que contratarem o PagBank Seguro Celular participarão de sorteios mensais de iPhones, além de contar com a proteção do aparelho segurado. Mais informações na página oficial do produto.