EXCLUSIVO – O presidente da CNseg apresentou os números do mercado, ressaltando a representatividade da entidade. Um dos entraves para melhorar o desempenho do setor ainda é o gap de cobertura e proteção, com menos de 30% dos automóveis seguradora, 26% apenas com planos de assistência médica, 17% de residências protegidas e menos de 3% de área cultivada.

A insegurança jurídica é um dos fatores que mais influenciam o desenvolvimento do setor. A aplicação do IOF nos planos PGBL provocou uma queda de 25% da arrecadação deste produto, afetando inclusive produtos similares que não sofreriam o impacto. De acordo com o presidente da CNseg, o setor vive um período de incertezas, o que impossibilitou até a projeção dos números para 2026.

Queremos construir uma nova fase desse filme do mercado de seguros, avançando com questões concretas para aumentar a proteção. “Fizemos pesquisas de imagem do seguro, com a qual aprendemos bastante dando números e cara para os problemas do setor”, antecipou Oliveira. Ele se refere a uma pesquisa realizada com consumidores que mostrou, em seus resultados, que mulheres são consumidoras mais fieis, apesar de dizerem que não entendem do setor. A pesquisa será divulgada em breve.

Existem dois mundos: pessoas que possuem seguro, recomendam, tem histórico e conhecem como o seguro funciona; e o mundo das pessoas que não contratam seguro, que é diametralmente oposta, não sabem como usar, como contratar e não compreendem a linguagem do seguro. “Estas pessoas reportam que não recebem propostas do mercado de seguros. Este é o início do segundo ato”, pontuou Oliveira. Parte destas ações é a comunicação e geração de conteúdo sobre seguros.

As projeções para 2026 mostram uma redução da inflação e da atividade econômica, com crescimento de 2% do PIB e inflação de 4%, o que seria benigno para o cenário macroeconômico.

“Chegamos ao número de 8% de crescimento sem previdência privada, com crescimento real de 4%, que é bastante robusto e espalhado por diversos ramos”, antecipou Oliveira. Teremos um ano de 2026 positivo e otimismo para 2026, segundo o presidente da CNseg.

Para 2026 se espera um crescimento de 7,7% no seguro de automóveis, com predominância do emplacamento de veículos híbridos e elétricos.

O relacionamento com autoridades e representantes dos entes públicos é importante para criar um espaço de expansão do mercado de seguros. O seguro social para catástrofes avançou à medida que a Susep abriu um Grupo de Trabalho.

*em atualização