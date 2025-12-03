Ultima atualização 03 de dezembro

Obra nasce para debater a Lei Geral de Seguros

Livro Lei de Seguros Comentada

Será lançado na próxima segunda-feira, 08 de dezembro, a partir das 18h, no Santo Colomba, em São Paulo, o livro “Lei de Seguros Comentada”, obra dedicada à análise de cada um dos artigos da Lei 15.040/2024, que inaugura um novo marco jurídico para os contratos de seguro no Brasil.

Escrito por Adilson José Campoy, Marcio Malfatti e Thais de Cássia Rumstain, o livro reúne a experiência profissional de três especialistas na matéria.

Ele foi desenvolvido ao longo de meses de estudo e reflexão a partir da promulgação da Lei e visa contribuir para o avanço doutrinário sobre a matéria.

Serviço:
Lançamento do livro Lei de Seguro Comentada
08/12 – 18h
Santo Colomba: Alameda Lorena, 1157 – São Paulo/SP

