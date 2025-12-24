A Global Travel Assistance (GTA) completa 36 anos de atuação em dezembro e lançou uma promoção especial de seguro viagem. Entre os dias 15 e 21 de dezembro, na contratação de um plano Full, o segundo seguro é oferecido sem custo adicional.

A condição é válida para emissões realizadas dentro do período da campanha, para viagens de até 30 dias, na categoria lazer, desde que os passageiros viajem nas mesmas datas.

A iniciativa mira principalmente famílias e grupos que pretendem viajar no fim do ano e buscam incluir o seguro viagem no planejamento. O produto cobre situações recorrentes nessa época, como problemas de saúde relacionados ao calor e à alimentação, além de prever cobertura de até US$ 100 mil para destinos na Europa, América Latina, Canadá e outros países.

O plano contempla despesas médico-hospitalares, odontológicas e farmacêuticas, além de assistência em casos de extravio de bagagem, atraso de voo e outros imprevistos durante a viagem. Também estão incluídos atendimento 24 horas e serviço de telemedicina com tecnologia de reconhecimento facial.

“Celebrar 36 anos é reafirmar nosso compromisso com a segurança e a tranquilidade dos viajantes. A promoção 2×1 é uma forma de agradecer a confiança de parceiros e clientes, além de incentivar que mais pessoas viajem protegidas”, afirma Celso Guelfi, presidente da GTA.