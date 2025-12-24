Seguro auto exige atenção redobrada nas férias

O período de férias concentra um dos maiores fluxos de veículos nas rodovias brasileiras e costuma elevar a demanda por manutenção preventiva e por coberturas adequadas de seguro automotivo. Com deslocamentos mais longos e maior exposição a riscos, cresce a importância de revisar tanto as condições do veículo quanto as proteções contratadas antes de viajar.

Segundo João Merlin, diretor de Negócios em Automóvel da Zurich, a sazonalidade típica do período exige atenção redobrada. Ele destaca que verificações simples podem reduzir a ocorrência de panes e que revisar a apólice antes de viagens prolongadas é uma medida essencial para evitar contratempos.

Entre as coberturas mais relevantes neste período estão colisão, roubo e furto, Responsabilidade Civil, danos causados por eventos naturais e assistência 24 horas com serviços ampliados. Para quem viaja pela América do Sul, a verificação da necessidade da Carta Verde — obrigatória em países como Argentina, Paraguai e Uruguai — segue como um ponto de atenção.

Outro aspecto importante é a ampliação da quilometragem do guincho, recurso indicado para viagens longas ou para regiões afastadas dos grandes centros. Esse ajuste pode ser feito conforme o destino e o perfil do segurado, complementando as assistências básicas da apólice.

João Merlin observa que pequenos danos na lataria são frequentes no fim do ano, seja por eventos climáticos, como granizo, ou por colisões leves. Dados do setor indicam que cerca de 67% das colisões são frontais e que aproximadamente um terço resulta na substituição do para-choque. Nesse cenário, a cobertura de Pequenos Reparos Premium da Zurich tem sido utilizada para reparos estéticos e substituição de peças, com limites específicos para mão de obra e reposição, além de permitir acionamentos mesmo abaixo da franquia tradicional.

Durante as férias, o carro reserva também assume papel relevante, especialmente para motoristas que dependem do veículo para manter a viagem. A Zurich ajustou o processo de solicitação do serviço, com atendimento dedicado em parceria com a Localiza, visando reduzir o tempo de resposta e ampliar a autonomia dos corretores.

“Para o cliente, oferecemos uma jornada facilitada e conveniente. Quando o seguro é acionado, ele passa a receber automaticamente um e-mail com link exclusivo para agendar a retirada do carro de forma totalmente online”, afirma Merlin.

Entre outras características do seguro auto da Zurich estão opções de parcelamento, rede de oficinas referenciadas com garantia nos reparos, desconto na franquia quando o serviço é realizado em oficinas parceiras, indenização de veículo zero quilômetro por período estendido e coberturas para vidros, lanternas, faróis e retrovisores.

“Revisar o carro, planejar bem a viagem e garantir que o seguro esteja alinhado às necessidades são medidas que ajudam o motorista a aproveitar o percurso com mais tranquilidade”, conclui Merlin.