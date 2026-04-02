Mapfre realiza hackathon focado em inovação e IA

A Mapfre realizou a primeira edição do ‘Hackathon TransformaTech’, maratona de tecnologia de informação com foco em inovação que reuniu colaboradores para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para acelerar o crescimento da companhia. A iniciativa integra a estratégia da seguradora de avançar na transformação digital de suas operações no Brasil, com foco em eficiência operacional, simplificação de processos e melhoria da experiência de clientes e corretores.

Durante dois dias, 42 colaboradores, divididos em sete equipes multidisciplinares, trabalharam na criação de soluções voltadas ao desenvolvimento da seguradora. As propostas tiveram como foco tornar jornadas para corretores mais ágeis, reduzir etapas operacionais e ampliar a centralidade no cliente.

Para André Caselli, diretor executivo de TI da Mapfre, o evento mostrou como a tecnologia pode ser uma ferramenta para humanizar e agilizar o atendimento na ponta: “O hackathon é um passo dentro do nosso processo de atualização tecnológica. O envolvimento das equipes na resolução de problemas com IA nos ajuda a entregar as respostas que o mercado e nossos parceiros esperam de forma mais ágil”, afirma o executivo.

Já a diretora de RH da seguradora, Ana Paula Berniz, destaca o aspecto colaborativo da iniciativa: “A 1ª edição do Hackathon TransformaTech reuniu profissionais de áreas de alta intensidade tecnológica para trabalhar em desafios reais de nosso negócio. Mais do que a competição, o valor está na troca de conhecimento, na colaboração entre os times e na aplicação prática de novas metodologias de trabalho no ambiente da companhia”, pontua.

Além do projeto vencedor, que desenvolveu um sistema multiagentes de IA, as demais ideias serão adaptadas e integradas à operação da seguradora. A Mapfre tem investido em desenvolver os seus colaboradores em competências ligadas às tecnologias exponenciais, centralidade no cliente e novos modelos de trabalho. E o Hackathon faz deste processo de desenvolvimento e descoberta de novas formas de aprendizagem e execução.

O “Hackathon TransformaTech” ocorreu no centro de inovação da Tata Consulting (TCS PacePort), no Insper, e a apresentação final dos projetos para a banca avaliadora foi realizada na sede da Mapfre, em São Paulo.