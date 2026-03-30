Roubos e furtos preocupam viajantes corporativos, aponta Zurich

O roubo ou furto de pertences esteve entre os incidentes mais comuns enfrentados por profissionais durante viagens de trabalho em 2025, segundo levantamento global do Grupo Zurich sobre tendências em viagens corporativas. No Brasil, esse foi o incidente ou emergência mais relatado em viagens internacionais, sendo citado por 11% dos respondentes – em linha com o índice global. Entre a geração Z, o percentual piora, chegando a 13%.

Os dados fazem parte do relatório Business Travel Outlook: How to navigate a new era of disruption (em tradução livre: Perspectivas para Viagens Corporativas: Como navegar uma nova era de disrupção), realizado com 4 mil viajantes corporativos em oito países, incluindo o Brasil.

O estudo mostra ainda que a preocupação com a perda ou o roubo de itens essenciais para 2026 é elevada entre brasileiros: 73% demonstram preocupação intensa ou moderada a respeito do roubo e furto de pertences durante viagens de trabalho. Esse índice se intensifica especialmente na geração Z (77%) e entre os baby boomers (pessoas acima de 60 anos, para quem o índice atingiu 100%).

Entre os itens que mais geram preocupação estão, além de carteiras e documentos, dispositivos eletrônicos, como celulares e laptops. A perda ou subtração desses itens pode gerar transtornos operacionais e financeiros, que podem comprometer a continuidade das atividades profissionais durante a viagem, além de causar grandes prejuízos pessoais.

Diante disso, soluções de proteção para dispositivos móveis têm ganhado relevância, especialmente para quem precisa se manter conectado durante deslocamentos nacionais e internacionais. “A mobilidade e a conectividade são essenciais para muitos profissionais que viajam a trabalho. O celular, mesmo o aparelho pessoal, se tornou uma ferramenta indispensável para manter a produtividade e a comunicação durante deslocamentos, e por isso, a proteção pode ajudar a reduzir impactos em situações inesperadas”, afirma Sidemar Spricigo, diretor executivo de Parcerias da Zurich.

O seguro celular da Zurich oferece proteção para mais de 400 modelos de aparelhos e conta com cobertura internacional, o que garante amparo ao segurado mesmo quando ele está fora do país. A proteção passa a valer imediatamente após a contratação, sem carência, e pode ser acionada por canais digitais ou pela central de atendimento da seguradora.

Em caso de roubo ou furto do aparelho, o cliente pode receber um dispositivo igual ou similar, ou ainda indenização em dinheiro, conforme as condições do seguro. Já em situações de dano, é realizado o reparo do aparelho e, quando o conserto não é possível, o segurado também pode receber um dispositivo igual ou similar, ou ainda indenização em dinheiro conforme as condições do seguro. “O seguro celular oferece cobertura para situações como roubo, furto e danos materiais ao aparelho, garantindo mais tranquilidade para quem depende do dispositivo no dia a dia ou durante viagens”, explica o executivo.

O processo de acionamento do seguro pode ser feito de forma digital. O cliente pode entrar em contato por meio dos canais online da companhia ou pela central de atendimento. Em casos mais simples, a análise e a indenização podem ocorrer de forma ágil, em poucos minutos.

Outras modalidades

Além do seguro celular, existem outras modalidades de proteção que podem ajudar a reduzir prejuízos em situações de roubo ou furto de pertences durante viagens. Entre elas estão o seguro de roubo ou furto de cartões e o seguro bolsa protegida, que normalmente são contratados junto a instituições financeiras.

O seguro de roubo ou furto de cartões tem como objetivo proteger o cliente contra transações financeiras indevidas realizadas com o cartão segurado, como compras, saques ou pagamentos não autorizados, além de situações em que o titular é coagido a realizar operações financeiras sob ameaça ou coação.

Já o seguro bolsa protegida oferece cobertura para pertences pessoais que estejam dentro da bolsa, mochila ou sacola quando ocorre um roubo com violência ou ameaça. A proteção pode incluir itens pessoais que estejam no interior da bolsa, como celular, carteira e documentos, conforme as condições do produto.

Para quem viaja com frequência, alguns cuidados também podem ajudar a reduzir riscos. Entre as orientações estão: optar por ambientes fechados (lojas, cafés) para usar o celular com calma, tomar cuidado ao entrar ou sair de carros e apps de transporte (já que muitos furtos acontecem nesse momento), e em transportes públicos, segurar o celular com firmeza e evitar ficar próximo às portas.

Conforme orienta Carlos Eduardo Silva, superintendente de Parcerias da Zurich, caso o roubo ou furto aconteça, a pessoa deve priorizar sua segurança e não reagir. Após o evento, é importante registrar um boletim de ocorrência no país onde ocorreu o roubo ou furto, sempre que possível, além de comunicar o ocorrido à seguradora e às instituições financeiras envolvidas.

“Em situações como roubo ou furto de pertences durante uma viagem, especialmente no exterior, é importante registrar o boletim de ocorrência no local do fato e entrar em contato com os canais de atendimento da seguradora o mais rápido possível, para dar início ao processo de análise. Essas medidas ajudam a agilizar o atendimento e a reduzir os impactos para o cliente”, conclui o superintendente de Parcerias da Zurich.