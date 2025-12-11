Generali oferece proteção extra para casais em período de gestação

Em linha com sua estratégia de inovação e cuidado com as famílias, a Generali Brasil apresenta a cobertura “Gestação Protegida”, criada para oferecer tranquilidade financeira aos casais durante um dos momentos mais importantes da vida: a espera de um bebê.

A novidade garante indenização em caso de falecimento de qualquer um dos membros do casal, mesmo que um deles não seja o titular da apólice. Essa proteção adicional assegura suporte imediato ao parceiro e ao recém-nascido, evitando vulnerabilidade financeira em situações inesperadas. “Nosso objetivo é ampliar a segurança das famílias e oferecer soluções que realmente façam diferença. A cobertura Gestação Protegida reforça nosso compromisso de estar ao lado dos clientes quando eles mais precisam”, afirma Conrado Gordon, Diretor Técnico e de Sinistros da Generali Brasil.

Diferente das opções tradicionais do mercado, que costumam indenizar apenas após o nascimento e exclusivamente em caso de morte do titular, a Generali inovou trazendo dois diferenciais exclusivos:

Indenização imediata após abertura do sinistro, sem necessidade de aguardar o parto;

Proteção estendida para ambos os pais, incluindo compensação adicional em caso de falecimento da gestante.

Essa iniciativa nasce da cultura de colocar o cliente no centro das decisões e responde a uma demanda crescente por benefícios que apoiem famílias em momentos críticos. Para empresas e áreas de RH, é uma oportunidade de oferecer um diferencial relevante nos pacotes de benefícios, reforçando cuidado e bem-estar dos colaboradores.