GBOEX alcança 104% da meta anual e reforça estrutura

O GBOEX finaliza o ano com a execução do Planejamento Estratégico e a definição de diretrizes para os próximos ciclos. A empresa alcançou 104% da meta anual de negócios em novembro e registrou crescimento de 7,7% na produção total em relação ao ano anterior. De janeiro a novembro, foram pagos quase 8 mil beneficiários e mais de 71 mil atendimentos pelos canais digitais e telefônicos, além de cerca de 10 mil atendimentos presenciais nas unidades.

Como parte da modernização da estrutura, a instituição revitalizou a marca de produtos e serviços e atualizou espaços físicos em Porto Alegre, sede e unidade, e na Unidade de Negócios Rio de Janeiro. As reformas buscaram aprimorar a experiência dos usuários, com ambientes concebidos para maior praticidade.

A transformação digital incluiu o lançamento do novo site, com navegação mais intuitiva e facilidade de acesso às soluções oferecidas. A empresa também reformulou sua rede de convênios, agora denominada Rede de Vantagens, que reúne mais de 7 mil estabelecimentos e cerca de 5 mil produtos e serviços com descontos de até 50%.

Em janeiro, foi lançada a campanha Desafio 2025, voltada ao engajamento comercial e ao aumento de vidas protegidas. A edição deste ano ampliou o número de premiações, incluindo viagem para os destaques, além de etapas trimestrais com prêmios mensais. A ação “Associado da Sorte” contemplou 31 clientes e corretores ao longo do ano.

Entre as novidades em produtos, o GBOEX apresentou o Plano Vida Casal, voltado à proteção conjunta. A solução permite contratação digital e oferece coberturas de pecúlio individual, morte acidental e invalidez permanente por acidente, com assistências adicionais disponíveis conforme necessidade do casal.

No campo da capacitação, o GBOEX Qualifica desenvolveu projetos voltados a colaboradores e parceiros comerciais, somando 259 participantes ao longo do ano. Em novembro, a plataforma “Evolua GBOEX” foi lançada como ambiente exclusivo para aprendizado, reunindo mais de 900 cursos, trilhas e certificações.

Outras ações incluíram palestras e a iniciativa “Formação de Corretores”, voltada à captação, relacionamento e fidelização de profissionais. Em homenagem ao Dia do Corretor de Seguros, o programa promoveu uma série especial conduzida pelo especialista Sandro Schuh, com três episódios sobre estratégias de prospecção e vendas.

Para 2026, o GBOEX prepara novos projetos voltados ao fortalecimento da relação com clientes e parceiros, com foco em modernização e evolução dos serviços.