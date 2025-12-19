BVIX supera R$ 100 milhões em 2025 e projeta expansão

A BVIX encerra 2025 com saldo positivo e acima das metas estabelecidas, após superar a marca de R$ 100 milhões em prêmios. No segundo ano de operação, a seguradora consolida sua presença no mercado e projeta 2026 com foco na ampliação da produção, fortalecimento das parcerias e avanço no ranking do setor.

Para o presidente da BVIX, Edson Calheiros, o desempenho do ano confirma a viabilidade do modelo adotado pela companhia. “2025 foi o ano em que provamos a força do nosso modelo de negócio, superando a meta de R$ 100 milhões com uma gestão equilibrada. A expectativa, em 2026, é ampliar a produção e conquistar protagonismo no ranking das seguradoras, sempre focados em levar proteção para todas as famílias brasileiras”, afirma.

O crescimento foi sustentado pelo equilíbrio entre a evolução do prêmio líquido emitido e a estruturação operacional da seguradora, que rendeu à BVIX o reconhecimento como “Destaque de Mercado” por veículo especializado da mídia de seguros. Ao longo do ano, a companhia também firmou parcerias estratégicas, como a realizada com o Botafogo, que resultou no desenvolvimento de produtos personalizados, a exemplo do Seguro Viagem BVIX|Botafogo e do Amparo Mulher Estrela Protegida, lançados em ações de ativação no Estádio Nilton Santos.

“São iniciativas que reforçam o posicionamento da BVIX, ampliam o relacionamento e consolidam nossa presença em projetos de relevância institucional”, explica Calheiros.

Em 2025, a BVIX marcou presença em eventos relevantes do setor, como o Conec 2025 e o CQCS Insurtech & Inovação, e recebeu nova indicação ao Troféu Gaivota de Ouro. Paralelamente, investiu em ações de relacionamento, com destaque para a campanha “Rota dos Campeões BVIX 2025”, voltada ao engajamento de corretores e assessorias, que prevê premiação aos participantes com viagem internacional.

A estratégia de crescimento é apoiada por uma equipe com experiência no mercado segurador. O diretor comercial, Adalber Alencar, avalia que os resultados refletem o trabalho realizado ao longo do ano. “Fechamos 2025 com resultados comerciais expressivos, fruto de um trabalho de campo intenso e parcerias estratégicas, e estamos preparados para um 2026 desafiador, mas com oportunidades de expansão”, afirma.

Na avaliação da superintendente Valéria Nogueira, a área comercial avançou mesmo em um ambiente competitivo. “Ao longo de 2025, consolidamos parcerias relevantes, ampliamos nossa presença no mercado e fortalecemos a confiança de corretores, parceiros e clientes. Para 2026, seguiremos focados na proximidade no atendimento e no reconhecimento do nosso posicionamento”, destaca.

Já o diretor administrativo, Matheus Almeida, aponta que o crescimento foi acompanhado de disciplina na gestão. “O desempenho de 2025 foi resultado de uma gestão pautada pelo equilíbrio entre austeridade e investimento estratégico. Para 2026, o compromisso é avançar na modernização dos processos internos, garantindo uma base operacional compatível com o ritmo de expansão”, afirma.

O superintendente de operações e processos, Fábio Luciano, ressalta que o foco do último ano esteve na eficiência operacional. “Trabalhamos na evolução contínua dos processos para garantir mais agilidade e qualidade nas entregas. Em 2026, o desafio é otimizar ainda mais a jornada do cliente, com investimentos em automação e estruturação”, conclui.