Capitalização encerra 2025 com crescimento de 9,7%, aponta FenaCap

A Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) realizou nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro, a última reunião de diretoria de 2025. O encontro reuniu cerca de 40 participantes, entre eles representantes de empresas associadas. Na pauta, foram apresentados os balanços das atividades desenvolvidas no ano, além da análise do desempenho do setor, que até o mês de setembro já havia registrado crescimento de 9,7% na receita, e expansão de 9% nas reservas técnicas.

Durante a reunião, a FenaCap destacou as principais frentes de atuação institucional em 2025, com foco em uma agenda robusta e estratégica. Entre os temas tratados estiveram a regulamentação e a operacionalização da reforma tributária, a atuação relacionada à Lei de Licitações e à Resolução 12 (que prevê o uso de Títulos em garantia de crédito), a mitigação de riscos de crédito e a participação da entidade nos debates da COP 30.

Ao longo do ano, a Federação realizou 57 reuniões entre diretoria, comissões técnicas e conselho e estruturou 10 grupos de trabalho dedicados a temas como ASG, filantropia, internacionalização, IFRS 17, Sistema de Registro de Operações (SRO), inteligência artificial e o mercado de BETs.

Para o presidente da FenaCap, Denis Morais, o período foi marcado por avanços consistentes e pelo planejamento do próximo ciclo.

“A atuação da FenaCap em 2025 esteve concentrada em agendas estruturantes para o setor, com foco em modernização, segurança jurídica e alinhamento às novas demandas regulatórias e econômicas. Os resultados do mercado refletem esse esforço. Vamos iniciar 2026 com força total para elaborar o Plano Estratégico para o período 2026–2028, um novo ciclo, que vai ampliar fronteiras, impulsionar a inovação e fortalecer o impacto da Capitalização”, afirmou.