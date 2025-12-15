Alper incorpora Elevus e expande seguros corporativos

A Alper Seguros anunciou a aquisição da Elevus, consultoria especializada em riscos e seguros empresariais com sede no Rio de Janeiro. A operação fortalece a unidade de Riscos Corporativos da corretora e marca a quarta transação realizada nessa vertical de negócios.

Com a incorporação, os sócios Fernando Demier e Marcelo Ries passam a integrar o time da Alper, ampliando a atuação da companhia no atendimento a grandes empresas. A unidade de Riscos Corporativos é liderada por Fábio Ursaia, vice-presidente sênior responsável também pelas áreas de Agro, Specialty e resseguros.

Segundo a companhia, a operação está alinhada à estratégia de fortalecimento do portfólio voltado a seguros corporativos de maior complexidade. “Com essa fusão, esperamos ótimas sinergias, como a união do know-how dos especialistas da Elevus com o time e o portfólio da Alper. Como consequência, além do aumento da nossa carteira de clientes, também temos a possibilidade de geração de novos negócios”, afirma Fábio Ursaia. “Com Alper e Elevus juntas, proporcionamos condições para a contratação de diferentes seguros em um único lugar, dentro do conceito de one-stop-shop”, completa.

A Elevus é reconhecida no mercado pela atuação junto a grandes clientes e pelo desenvolvimento de estratégias de transferência de riscos. Para Victor Machado, diretor executivo de M&A e novos negócios da Alper Seguros, essa expertise amplia o alcance da operação. “A Elevus construiu uma reputação baseada na qualidade do atendimento e em estratégias bem estruturadas de gestão de riscos. Com uma carteira relevante de clientes, queremos levar esse conhecimento para toda a nossa base”, afirma.

A aquisição reforça o movimento de consolidação da Alper no segmento de seguros corporativos e integra o plano de crescimento da companhia por meio de aquisições estratégicas.