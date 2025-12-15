Tokio Marine: Seguro Empresarial oferece acesso para empresas de todos os portes

A Tokio Marine está transformando o mercado de seguros empresariais com uma proposta que promete facilitar o acesso à proteção para pequenas e médias empresas. Com o lançamento de apólices com vigência de dois anos e a possibilidade de parcelamento em até 24 vezes sem juros, a seguradora reforça sua estratégia de democratizar o seguro e oferecer mais previsibilidade financeira aos empreendedores.

Segundo Sidney Cezarino, Diretor de Seguros Patrimoniais da Tokio Marine, a extensão da vigência representa um marco no setor. “Até então, não havia no mercado outras ofertas de apólices de dois anos. Essa novidade foi criada para dar mais tranquilidade ao cliente, eliminando a necessidade de renovações anuais e oferecendo um planejamento financeiro mais estável”, afirma.

Além dessa iniciativa, o Seguro Empresarial da Tokio Marine oferece um pacote de coberturas que inclui proteção contra incêndio, roubo, danos elétricos, eventos da natureza e ainda o pagamento de despesas fixas em caso de sinistro. “Também há a possibilidade de personalizar o seguro conforme as necessidades específicas de cada empresa”, destaca Cezarino.

Outra vantagem mencionada pelo executivo é a ampliação dos serviços de Assistência 24h para contratos de dois anos, que podem ser utilizados a cada 12 meses. O pacote inclui chaveiro, eletricista, encanador, assistência para placas solares e até o descarte ecológico – benefícios que agregam valor e reforçam o posicionamento da Tokio Marine como seguradora parceira do cliente no dia a dia.

O Seguro Empresarial é indicado para empresas de todos os tamanhos e segmentos, incluindo profissionais liberais. “Ainda existe um longo caminho de conscientização, mas temos observado um movimento crescente de empresários que entenderam que o seguro é um instrumento essencial para a continuidade do negócio”, pontua Cezarino.

Com essas iniciativas, a Tokio Marine reforça sua presença no mercado e demonstra seu compromisso com a inovação e a proteção da atividade empresarial no Brasil. A expectativa da companhia é continuar crescendo ao lado dos empreendedores, tornando o seguro cada vez mais acessível, prático e indispensável.

“Estamos empenhados em levar mais informação e suporte aos empresários para que eles reconheçam o seguro como um investimento em continuidade e não apenas como custo”, finaliza Sidney Cezarino.

*Matéria originalmente publicada na Revista Apólice #314.