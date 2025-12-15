Com o avanço da digitalização e da indústria eletroeletrônica no país, cresce também a dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Segundo levantamento do ManpowerGroup, 81% das empresas brasileiras relatam escassez de talentos, principalmente em áreas técnicas e de tecnologia, o maior índice registrado em mais de 15 anos.

Para enfrentar esse desafio, o Grupo PLL vem apostando na formação de profissionais dentro da própria empresa. Há 15 anos, a companhia mantém o programa de capacitação conhecido como Escola PLL, voltado à formação de técnicos e administradores para o setor de reparo e manutenção de dispositivos móveis, um mercado em expansão acelerada e cada vez mais dependente de mão de obra especializada.

Esse contexto é reforçado pelo crescimento do setor eletroeletrônico, que deve ultrapassar 290 mil empregos formais até o final de 2025, segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Apesar da expansão, empresas de manutenção e serviços técnicos ainda enfrentam dificuldades para preencher vagas que exigem conhecimento de novas tecnologias, protocolos de segurança e práticas de sustentabilidade.

“O déficit de profissionais prontos é uma realidade. Formar internamente é uma estratégia que garante qualidade, agilidade e uma cultura alinhada às necessidades do negócio”, conta Lucas Linhares, sócio-fundador do Grupo PLL.

Na Escola PLL, os estagiários recebem treinamento processual e técnico diário, com avaliações periódicas, a cada 45 dias no início e, posteriormente, a cada três meses, além de feedbacks contínuos com os gestores.

A iniciativa também tem impacto direto na retenção de talentos: atualmente, 12 profissionais que começaram como estagiários foram efetivados e permanecem na empresa, com tempo médio de cinco anos de casa. “Treinar e reter talentos significa investir na continuidade da operação e na sustentabilidade do setor. É assim que o Brasil pode acompanhar o ritmo de inovação global.”, completa Linhares

Para participar do programa, os candidatos devem estar regularmente matriculados em cursos técnicos, como eletroeletrônica ou eletrotécnica, ter 16 anos ou mais ou estar cursando o ensino médio. A PLL mantém parcerias com o SENAI e outras instituições técnicas. O pacote de benefícios inclui Vale-Refeição (VR), Convênio Sesc, acesso ao Gympass e treinamentos contínuos. As vagas são divulgadas em canais como Quickin, Indeed, Linkedin, Nube, Senai, Senac, NetVagas, Jooble, Canais Feecebook